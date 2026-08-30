ETV Bharat / state

ନିର୍ବାକ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ରଙ୍ଗର ଯାଦୁ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ

ଚିତ୍ରକଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ଅନନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ, ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

Odisha Silent Artist Subrat sahoo Creates Magic With Colours Dreams of Success Beyond Physical Challenges
ନିର୍ବାକ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ରଙ୍ଗର ଯାଦୁ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନ୍ମରୁ ନିର୍ବାକ୍ । କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ନିଜ ଭାବନାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି । ନିଜ ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏହି ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବେ ରୋକି ପାରିନାହିଁ । ରଙ୍ଗ ତୂଳୀ ସାହାରାରେ ସେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି । ନିଜର ନୀରବତାକୁ ଚିତ୍ର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ । ଚିତ୍ରକଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା । କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢି ସଫଳ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ କଳାକାର । ଏନେଇ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ....

ନିର୍ବାକ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ରଙ୍ଗର ଯାଦୁ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ (ETV Bharat Odisha)

ରଙ୍ଗ ଓ ତୂଳୀ ଧରି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର । ଚିତ୍ରକଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ଅନନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ରକଳା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁଅର ଏପରି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅକୁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

Subrat is painting the idol he crafted himself.
ନିଜେ ଗଢିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)


ଗଢ଼ନ୍ତି କୁନି ରଥ, ୩ ଠାକୁର
ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁବ୍ରତ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁବ୍ରତ ମାଟିରେ ୩ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପଟି ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି କୁନି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି । ଏହି ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି । ଏହି ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ପରିବାର ଓ ପଡୋଶୀମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଡୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ସୁବ୍ରତଙ୍କ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି । ତେଣୁ ସୁବ୍ରତ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Awards received by Subrat from various organizations for his exceptional talent.
ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପୁରସ୍କାର (ETV Bharat Odisha)


ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ:
ନିଜର ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ସୁବ୍ରତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ । ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।

Subrat is receiving an award from Prasanna Patsani.
ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବିଷୟରେ...
20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ । ୨୦୦୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ସ୍ଥିତ ଦେବରାଜ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫୦% ମାର୍କ ରଖି ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ଜଟଣୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜରେ ଆଇଟିଆଇ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାର ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ବମିଖାଲସ୍ଥିତ ଦୟାନନ୍ଦନଗରରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଭଡାଘରେ ରହୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଝାରପଡାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଦୋକାନ ରହିଛି । ସେହି ରୋଜଗାରରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିଆସୁଛି ।

ETV Bharat correspondent with young artist Subrat
ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି (ETV Bharat Odisha)


ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ଓ ବାପା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ । ବାପା-ମା'ଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଥାନା ମାଳିସର ଗ୍ରାମରେ । ଏବେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।

Subrat with his mother
ମା'ଙ୍କ ସହିତ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉ:ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' ସସ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ ସୁବ୍ରତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼େ । ମା' ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବାବା ଗଣେଶ ଆଦିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଘରେ ପୂଜା କରେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗିଲେ ଆମେ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉ । ସୁବ୍ରତ ସାଂଙ୍କେତିକ ଭାଷା (Sign Language) ରେ କଥା କୁହେ । ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତା' କଥା ବୁଝିପାରୁ ।
Subrat with a beautiful handmade creation.
ନିଜ ହାତ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର କୃତି ସହିତ ସୁବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)


"ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ"
ପୁଅ ଆଗକୁ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ହାସଲ କରୁ ବୋଲି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁ । ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବ୍ରତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ।" ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପାରୁ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ମା' ସସ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।

Three idols and a chariot made by Subrat.
ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ (ETV Bharat Odisha)

"ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି"
ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବାପା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପାଠ ପଢ଼ାପଢି କରିବା ସହ କଳାକୃତି କରିଥିଲା । ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା । ଅପରେସନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରିଲା । ଆମେ ତା' ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ । ସେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢି ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Rakhi Special: ରେଶମ ସହରରେ ଅଭିନବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ: ବୃକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ' ଅଭିଯାନ

Rakhi Special: ଭାଇ ହାତରେ ଝଲସିବ ‘ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ’; ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବ ଗଛ, ଦେବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ବିଭୋର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚିନ୍ତାମଣି: କୁୁହନ୍ତି, 'ମୋ ହାତ ଧରି ନିଜ ରୂପକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର'


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SUBRATA KUMAR SAHU YOUNG ARTIST
ODISHA SILENT ARTIST
BHUBANESWAR DEAF ARTIST SUBRATA
ନିର୍ବାକ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତ
ODISHA DIFFERENTLY ABLED ARTIST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.