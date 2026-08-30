ନିର୍ବାକ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ରଙ୍ଗର ଯାଦୁ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ
ଚିତ୍ରକଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ଅନନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ, ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : August 30, 2026 at 4:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନ୍ମରୁ ନିର୍ବାକ୍ । କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ନିଜ ଭାବନାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି । ନିଜ ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏହି ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବେ ରୋକି ପାରିନାହିଁ । ରଙ୍ଗ ତୂଳୀ ସାହାରାରେ ସେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି । ନିଜର ନୀରବତାକୁ ଚିତ୍ର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ । ଚିତ୍ରକଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା । କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢି ସଫଳ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ କଳାକାର । ଏନେଇ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ....
ରଙ୍ଗ ଓ ତୂଳୀ ଧରି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର । ଚିତ୍ରକଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ଅନନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ରକଳା ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁଅର ଏପରି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅକୁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଢ଼ନ୍ତି କୁନି ରଥ, ୩ ଠାକୁର
ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁବ୍ରତ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁବ୍ରତ ମାଟିରେ ୩ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପଟି ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି କୁନି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି । ଏହି ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ରଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି । ଏହି ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ପରିବାର ଓ ପଡୋଶୀମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପଡୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ସୁବ୍ରତଙ୍କ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି । ତେଣୁ ସୁବ୍ରତ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ:
ନିଜର ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ସୁବ୍ରତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ । ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବିଷୟରେ...
20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ । ୨୦୦୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ସ୍ଥିତ ଦେବରାଜ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫୦% ମାର୍କ ରଖି ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ଜଟଣୀ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜରେ ଆଇଟିଆଇ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାର ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ବମିଖାଲସ୍ଥିତ ଦୟାନନ୍ଦନଗରରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଭଡାଘରେ ରହୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଝାରପଡାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଦୋକାନ ରହିଛି । ସେହି ରୋଜଗାରରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିଆସୁଛି ।
ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ଓ ବାପା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ । ବାପା-ମା'ଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଥାନା ମାଳିସର ଗ୍ରାମରେ । ଏବେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ।
"ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ"
ପୁଅ ଆଗକୁ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ହାସଲ କରୁ ବୋଲି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ମା' କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁ । ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବ୍ରତ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ।" ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପାରୁ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ମା' ସସ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
"ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି"
ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବାପା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପାଠ ପଢ଼ାପଢି କରିବା ସହ କଳାକୃତି କରିଥିଲା । ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା । ଅପରେସନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରିଲା । ଆମେ ତା' ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ । ସେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢି ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର