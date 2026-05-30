ଭାରତକୁ ଆସିବ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି: ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଟେଲ ଓ ୩ଡି ଜିଏସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷର
ଭୁବନେଶ୍ବର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି ।
Published : May 30, 2026 at 12:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି । ତାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଇଣ୍ଟେଲ କର୍ପୋରେସନ ଓ ଆମେରିକାର ୩ଡି ଗ୍ଲାସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ହାଇଟେକ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ନିବେଶ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ପ୍ରାୟ ୩.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବା ୩୧,୩୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଆସନ୍ତା ୪-୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ୧୮୦୦ରୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା
ଓଡିଶାର ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର । ଭୁବନେଶ୍ବର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି । ଉନ୍ନତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଇଣ୍ଟେଲ କର୍ପୋରେସନ ଓ ଆମେରିକାର ୩ଡି ଜିଏସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଉଚ୍ଚ - ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଇଣ୍ଟେଲର ସିଇଓ ଲିପ-ବୁ ଟାନ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଘନତାର ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଲ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇଦେବ । ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିସନ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୩.୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବା ୩୧,୩୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୪-୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ଵିତ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଆପ୍ଲାଏଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ, ଲାମ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଟୋକିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲିମିଟେଡ, ମର୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ଦେଶରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ କରୁଛି । ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଡଚ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏଏସଏମଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଭାରତରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାହାର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର