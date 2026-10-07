ବଦଳୁଛି ସ୍କିଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍; ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାର ନୂଆ ରୋଡମ୍ୟାପ୍, ୧୪ଟି MoU ସ୍ବାକ୍ଷରିତ
AI, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ୧୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ MoU ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 7, 2026 at 12:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭବିଷ୍ୟତ ଚାକିରି ବଜାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । AI, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ଜବ୍ (Green Jobs) ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ୧୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ MoU କରିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ରହିଛି ଫୋକସ୍ ।
ଶିଳ୍ପ ସହ ଯୁବ ଦକ୍ଷତାର ମିଶ୍ରଣ:
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟବଳ ଗଢ଼ିବା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ।
AI ରୁ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଯାଏଁ:
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଆଡଭାନ୍ସ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, AI, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଗ୍ରୀନ୍ ଜବ୍ସ ଓ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ସହ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ଓ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ।
ଭବିଷ୍ୟତ ଚାକିରି ଉପରେ ଫୋକସ୍:
ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏହି ସହଭାଗିତା । ନବସୃଜନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣ ଓ ସବୁଜ ବିକାଶ ସହ ମହିଳା ଓ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ।
କୌଶଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ:
ଏହି ଭାଗିଦାରୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଶଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ନବସୃଜନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ସବୁଜ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା । ଏହି ସହଯୋଗିତା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୁଶଳୀ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଓ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ବଢାଇବ ।
କେଉଁମାନେ ରହିବେ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ:
ତେବେ ଏହି ସହଯୋଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1M1B ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସମେତ ସଲଡେରିସ, ସିଆଇଇଏଲ ଏଚ୍ଆର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, କ୍ଲୁସ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡେଲଫି-ଟିଭିଏସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ । ସେହିପରି ଭାବରେ F5 ଇଣ୍ଡିଆ ସମେତ ଗୋଦ୍ରେଜ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ ଲିମିଟେଡ୍, ହେଟିଚ୍ ପୋଦାର ଉଡ୍ ୱର୍କିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, iFOREST, ମହିନ୍ଦ୍ରା ହଲିଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ଟସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, OASME, ସେମାଣ୍ଟିକ୍ସ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, THK ଇଣ୍ଡିଆ (ଜାପାନ) ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଦେଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... HAL କୋରାପୁଟରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ; ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏରୋ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ, ‘ଶକ୍ତି’ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର