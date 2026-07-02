ଓଡିଶାକୁ ଆସିଲା ବଡ ପୁଞ୍ଜି; ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର MOU, 53,500 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ବାଜିଛି । ଆଇଏଚସି ଏବଂ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 2, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 1:59 PM IST
ODISHA GOVT ADANI GROUP MOU , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶାଳ ନିବେଶ ପ୍ୟାକେଜ୍ । ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ସ୍ଥାପନ । ଅଦାନୀ ଏବଂ ଆଇଏଚସି ଗ୍ରୁପ୍ ସହ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବିଶାଳ ନିବେଶ ଫଳରେ 53,500 ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଅଦାନୀ ସହ ୧ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ଚୁକ୍ତି-
1.10 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ମେଗା ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ସହିତ ଓଡିଶା ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଲୁମିୟମ୍ ହବ । ଆଜି 1.10 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ମେଗା ଏମଓୟୁ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଶାଳ ଆଲୁମନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 11.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ବିଶାଳ ରିଫାଇନାରୀ, ସ୍ମେଲ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାଓ୍ବାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
Welcoming the delegation from IHC, Adani Enterprises, industry associations, technical institutions,and eminent dignitaries, ACS Shri Hemant Sharma showcased Odisha's integrated aluminium value chain and its significant employment potential.#InvestInOdisha pic.twitter.com/W2eHnkmPWG— Invest Odisha (@InvestInOdisha) July 2, 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର