୧୨ ଯାଏଁ ଶୀତରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
Published : December 9, 2025 at 5:04 PM IST
Odisha Cold Wave ଭୁବନେଶ୍ବର: ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ପୂର୍ବରୁ-ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଯାଏଁ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଲହରୀ ବା କୋଲଡ ୱେଭ୍ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । 'ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ୧୨ ଯାଏଁ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଲଡ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ' ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଲା ପାଗ ଶଖିଲା ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ୧୨ ଯାଏଁ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଲଡ ୱେବ ବା ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା । ସେହିପରି ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏହି ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । "
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/tZADXmfaUq— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 9, 2025
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନକୁ ନେଇ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିବା ସହ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ସହ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। "
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Sanjeev Dwivedi, based on 0830 Hrs IST observation of #09thDecember, 2025https://t.co/FY6VBLS2UO— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 9, 2025
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୭ଟି ସହରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା । ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉଲକେଲା ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୬.୮ ଥିବା ବେଳେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
