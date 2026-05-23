ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ: ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତତାଇବ ତାତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର
24 ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 45.2 ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ IMDର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 23, 2026 at 5:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି । ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ତାତିର ରାଜୁତି । ଗରମରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟୱେଭ୍ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉଷ୍ମ ରାତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । "
Realized weather during past 24 hours over the districts of Odisha.#Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/oIuPkGLvhM— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 23, 2026
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ସକାଳେ ଖରା, ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢ଼େଙ୍କାନାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ 50ରୁ 60 କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ସେହିପରି 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ 30ରୁ 40 କି.ମି ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।"
Maximum Temperature Forecast#Odisha #weather #OdishaWeather #weatherforecast #temperature #summer pic.twitter.com/5p29biyFb2— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 23, 2026
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଟ୍ୱେଭ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅରେଞ୍ଜ ସହ ବୌଦ୍ଧରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୫୦ କି.ମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ । ଏପରିକି କାଳବୈଶାଖୀର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।"
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 23, 2026
Day-1 & Day-2 : Isolated Warm Night Warning.
Day-1 to Day-5 : Hot and Humid Day, Isolated Heat Wave, Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/TzNxy6ryIt
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ୪୫.୨ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
