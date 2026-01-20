ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗାଇଡଲାଇନ: ଓଭରଲୋଡିଂ ଯାତ୍ରା, ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ !
ଛୋଟ ଭ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ । RTO ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଛଡାଯିବନି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଳନ ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ମାସ । ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ହେଲେ ଏହା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ? ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅମାନିଆ । ରାଜଧାନୀ ମୁଖ୍ୟ ରାଜପଥଠୁ ନେଇ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କେଉଁଠି ଅଟୋରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭ୍ୟାନରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି କରି କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଉଛି । ଆଉ କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବସରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିବା ନଜରରେ ଆସିଛି । ଯାହାକି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅମାନିଆ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ ରହିଛି ନିୟମ ?
ଅଟୋରେ ଓଭରଲୋଡିଂ ଯାତ୍ରା:
ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଟୋରେ ଅନେକ ପିଲା ଆଗ ସିଟରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି । ଗାଡ଼ିରେ ସିଟ୍ ଯେତିକି, ତା’ଠୁ ଅଧିକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବସାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିପଦଜ୍ଜନକ ଭାବେ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି । ରାଜଧାନୀର କିଛି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଇଥିବା ମାଳ ମାଳ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି କି ?
ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭଳି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ? କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବେ ? କ୍ୟାମ୍ପସରେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ତା’ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଥିବାର ନଜର ରହିଛି ।
ଗାଡିରେ ସିଟ୍ଠୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା:
ବିଶେଷକରି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେବା ଆଣିବା ବେଳେ ଚରମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପିଲାଙ୍କୁ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟୋ, ଭ୍ୟାନରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି କରି ନିଆଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ପିଲା ଅଣନିଃଶ୍ବାସୀ ହେବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । ଅଟୋ ପଛରେ ବିପଦଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଓଲଟା ବସିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଅଟୋ ବ୍ରେକ ମାରିବା ଦ୍ଵାରା ପିଲାଏ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ରହିଛି, ତା’ଠାରୁ ଢେର୍ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଯାଉଛି । ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପରିବହନ ଲାଗି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ।
କଣ କହୁଛି ନିୟମ ?
- ଅଟୋ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ବେଆଇନ
- କେବଳ ସ୍କୁଲ ବସ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପରମିଟ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ପିଲାଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି
- ସିଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ନେବା ଆଣିବା କରିବା, ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଓହଳି ପିଲା ଯାଉଥିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଜବତ କରାଯିବ
- ଏପରିକି ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି
- ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପରିବହନ ଲାଗି ଜାରି ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି
ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନି: ଅଭିଭାବକ
ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ, କେବଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ରୋଜଗାର କରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସେନେଇ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ ଭାବରେ ସିସିଆର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଆରଟିଓ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
‘ଅବହେଳା କଲେ ଛଡାଯିବନି’:
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧ ଆରଟିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଗାଡି ଅବହେଳା ହେଲେ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇ ଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଗାଡି ଉପରେ ଫାଇନ ପଡୁଛି । ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବସ ବା ଛୋଟ ଗାଡି ଉପରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି । ଫିଟନେସ ନଥିଲେ କୌଣସି ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁନାହିଁ । ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକୁ ଭିଜିଟ କରାଯାଉଛି ।’
କ'ଣ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ବସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ?
- ସ୍କୁଲ ବସର ଆଗ ଓ ପଛରେ ସ୍କୁଲ ବସ ବୋଲି ଲେଖା ରହିବ
- ଏହା ସହିତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଫାଷ୍ଟଏଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
- ୫୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ବସ ଚାଲିପାରିବନି
- ବସରେ ସ୍କୁଲର ନାମ ଓ ନମ୍ବର ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
- ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଡୋରଟି ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଝରକା ଗୁଡିକୁ ଲୁହା ଗ୍ରୀଲରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯିବ
- ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଭ୍ୟାଲିଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ସହ ୫ ବର୍ଷ ଭାରିଯାନ ଚଳାଇବା ନେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ସ୍କୁଲ ବସରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଡ୍ରାଇଭର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
- ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସିଟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ ରହିବ ଜରୁରୀ
- ଶେଷରେ ଗାଡ଼ିରେ ଫିଟନେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ରୁଟଚାର୍ଟ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି
