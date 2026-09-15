ETV Bharat / state

ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେନି ଦାରା ସିଂ ! ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲା SSRB

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀର ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଖାରଜ । ଗତ ୩୧ରେ ବସିଥିଲା SSRB ବୈଠକ । ରିପୋର୍ଟ- PTI

SENTENCE REVIEW BOARD
ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଅପରାଧୀ ଦାରା ସିଂ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲର ଅନ୍ଧାରୀ କୋଠରୀରେ ସମୟ କାଟୁଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦାରା ସିଂ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ରୋକ ଲାଗିଛି । 1999 ମସିହା ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (ଏସଏସଆରବି) । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏସଏସଆରବି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଓ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀର ଆଗୁଆ ମୁକ୍ତି ଫଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଷ୍ଟେଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ।

ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର ଖାରଜ ହୋଇସାରିଛି ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ । ପୂର୍ବରୁ ଏସଏସଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ । କେନ୍ଦୁଝରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶୁଣାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାରି ରହିଛି ।

ଗତ 8 ତାରିଖରେ, ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ ଓରଫ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଅକାଳ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଜା ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦାରା ସିଂହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ରାଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଅଯଥା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଯଥା ସମୟ ନେବା ଏବଂ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ।

ଗତ 8 ତାରିଖ ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେଲେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କିମ୍ବା ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍‌ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ବାକି ଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣିରେ ଫଳାଫଳ ଜଣାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଥିଲେ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ୍ ଓରଫ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଦାଖଲ ରିଟ୍ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣିକୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସମୟ ମାଗି ମାମଲାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ମାମଲାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେକର୍ଡ ତଲବ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି ରେକର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବାରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିନାହିଁ ।

ତେବେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶୁଣାଣିରେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

କଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?

୧୯୯୯ ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ୍ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ଓ ଟିମୋଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଗନ୍ (station wagon) ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାରା ସିଂହଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୧ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ମାମଲାଟି ‘ବିରଳରୁ ବିରଳତମ’ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁନାହିଁ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

TAGGED:

GRAHAM STAINES MURDER CASE
DARA SINGH
PREMATURE RELEASE
ଷ୍ଟେଟ୍‌ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ
SENTENCE REVIEW BOARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.