ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଲା, ତଥାପି ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ; ୭୦ ବର୍ଷର ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ନ୍ୟାୟ ?
ବୟସର ଅପରାହ୍ନରୁ ସେ ସାୟାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଥକି ପଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି, ଏ ଲଢେଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ..ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 6, 2026 at 8:13 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଗଲାଣି । ହେଲେ 70 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ଏ ଲଢେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ବନ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ । ଏକା ଏକା ଲଢୁଛନ୍ତି ବିଜୟ । ଏମିତି ଲଢେଇ ମଧ୍ୟରେ 21 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରୁ ସେ ସାୟାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଥକି ପଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି, ଏ ଲଢେଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ..ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି । ବିଜୟଙ୍କର ଏକା ଏକା ଏଇ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର କାହିଁକି ?
ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର (OFDC)ରେ ୧୯୭୬ ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ୧ ତାରିଖରେ ବିଜୟ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହାୟକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରୀ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଂଞ୍ଜନଗରରେ 27 ବର୍ଷ ଏହି ବିଭାଗରେ କାମ କରିଲେ । ହଠାତ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଦିଆଗଲା । ହେଲେ ଯେଉଁସବୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଗଲା, ତାହାକୁ ସହଜର ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ ବିଜୟ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅବସର ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆ ଯାଇ ନ ଥିଲା । ଇତିମଧ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡି ଦୌଡି ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବିଜୟଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକର ମଶାକଣି ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ପାଠପଢା ଶେଷ ପରେ ଓଡିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ମିଗମ ଲିଃରେ କ୍ଷେତ୍ର ସହାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୯୭୬, ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ୧୯୭୮, ଏପ୍ରେଲ ୧୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରୀ ନିୟମିତ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ୨୦୦୫, ଏପ୍ରିଲ ୧୪ରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଭିଜନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧେଶନାମା (59/1405.2005)ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ବିଜୟ । କାରଣ ଏସବୁ ତାଙ୍କ କାମର ବିରୋଧରେ ଥିଲା ।
ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର..ଉଜାଡି ଦେଲା ସଂସାର
ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭାଗର ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ଅବସର ପାଇଁ ସେ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ପାଠ ପଢେଇବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ । ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ନିଜ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷତ କରିବା ସହିତ ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବଗତ କରାଇ ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏ ଯାଏ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଅଭାବ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିିଥିଲା
ବିଭାଗ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଦେଲା । ହେଲେ ଦେଖିଲାନି, ବିଭାଗ ପାଇଁ 27 ବର୍ଷଧରି ନିଷ୍ଠାପର କାମ କରିଥିବା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ୨୧ ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା । ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଓଳି ଖାଇବାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପରେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ କିମ୍ୱା ଗ୍ରାଚୁଇଟି ମିଳିଥିଲେ ହୁଏତ ସଂସାର ଯାତ୍ରା ଚାଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ସେତକ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ।
ଅବସର ନେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମୂଲ ଲାଗିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈ ରଖି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ବିକି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ । ଏବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାରା ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ବାଡି । କେନ୍ଦ୍ରାପ଼ଡା ପୈତୃକ ଘରେ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ହେଁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଲଢିବାର ଅଛି ।
ନିଜର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବିଜୟ କହନ୍ତି, ସମୟକ୍ରମେ ଗାଈ ମରିଗଲେ । ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା । ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନ ଥିଲା । ପିଲାଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି । ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିଥିଲା, ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା' ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ବିଜୟ ।
କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକାକୀ ଲଢୁଛନ୍ତି ବିଜୟ
ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଏକା ଏକା ଲଢୁଛନ୍ତି ବିଜୟ । କେବେ ବିଜୟର ବାନା ଇଡାଇବେ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏ ନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜର ପୌତୃକ ଗ୍ରାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ ହେଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘର ଭଡା କରି ରହୁଛନ୍ତି । 70 ବର୍ଷରେ ଏକାକୀ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡୁଛି । ଘର ଭଡା ଏବଂ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଇ ଅନ୍ୟ ବେଳା ପାଣି ପିଇ ରହୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି । ମେ' ୧୨ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ବିଜୟଙ୍କର ଏ ଲଢେଇ କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ସହ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ନେଇଥିବା ଏକାଧିକ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର । ତେବେ କାହିଁକି ବିଜୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଗଲା, କାହିଁକି ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ଦିଆ ଯାଇ ନ ଥିଲା ? ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ? ଏ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀଠାରେ ରହୁଥିବା ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଡିଭିଜନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ । ହେଲେ ଜି.ଏମ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆର୍.ସି.ସି.ଏଫ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡୀୟ ପରିଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା ଛୁଟିରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରିନଥିଲା ।
ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଜୟଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କାମନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ । ତେବେ ବିଜୟଙ୍କର ଏ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ତାର ଉତ୍ତର କେବେ ମିଳିବ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବାଇକ୍ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋହିଲେ ସ୍ବାମୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ EXPLAINER: ଖଣିର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ; ପ୍ରବାସନ ରୋକିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳପ୍ରଦ କେତେ ?