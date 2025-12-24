ETV Bharat / state

ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱି-ଗୁଣିତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡାହା ମିଛ କହିଲା ବିଜେଡି

ଏବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ସହ ସମୟୋଚିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ରୟ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।

paddy procurement
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱି-ଗୁଣିତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ତିନି ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି । ଯାହା ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଚାଷୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଗମ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ସୂଚନାର ଶିକାର ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏପଟେ ଡାହା ମିଛ କହି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଠେ ବି ଧାନ ଉଠିନି କହିଲା ବିଜେଡି ।

ଗତକାଲି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା l ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । କାଲିର ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡି ବୁଲିବା ସହ ସମସ୍ୟାର ତ୍ଵରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଦ୍ଦେର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ l

ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱି-ଗୁଣିତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଗତ ବର୍ଷ 17 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର କୃଷକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ । ଏବର୍ଷ 19 ଲକ୍ଷ 68 ହଜାର କୃଷକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ 58 ଲକ୍ଷ ଏକର ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏ ବର୍ଷ 61.67 ଲକ୍ଷ ଏକର ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି l ଗତ ବର୍ଷ ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 4 ଲକ୍ଷ 7 ହଜାର ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାର ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି l ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସରକାର l ଗତ ବର୍ଷ 60 ହଜାର ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ସାରିଲାଣି l"



ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, "ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ବି-ଗୁଣିତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି l କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତଥାପି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି l ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି l ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 'ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୀବୀ' କହିବି l ଚାଷୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି l ନଚେତ ଏତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇନଥାନ୍ତା l"


ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ରେ 1 ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର 785 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସାରିଲାଣି l ସମ୍ବଲପୁରରେ 1 ଲକ୍ଷ 34 ହଜାର 718 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉଠି ସାରିଲାଣି l କଳାହାଣ୍ଡି 90 ହଜାର, ନୂଆପଡା 57 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉଠିଲାଣି l ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି l କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ l

ଡାହା ମିଛ କହି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ: ବିଜେଡି

ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଠେ ବି ଧାନ ଉଠିନି । ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟୋକନ ମିଳୁନାହିଁ । ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ । ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ ତଥ୍ୟର ସାହାର ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଲୁଚାଇ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ।

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବାବଦରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୫୮ ହଜାର ୨୬୦ ଜଣ ଚାଷୀ, ୨ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ୯୦୬ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଡାହା ମିଛ । ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଠେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠି ନାହିଁ । ଏମିତିକି ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିନି । ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି । ସମସ୍ତ ଧାନ ନଉଠିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।"



ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିଟେକକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ନମିଳିବା ଏବଂ ବକେୟା ଥିଲେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନମିଳିବା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ନାହିଁ ନଥିବା ନିର୍ଯାତନାର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିଡ ଜନିତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ୬ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସୀମା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।"

