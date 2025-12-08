16 ମାସରେ 3486 ସାଇବର କ୍ରାଇମ, 69 ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ
ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଗତ ୧୬ ମାସରେ ୩୪୮୬ଟି ଘଟଣା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ।
Published : December 8, 2025 at 11:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ । ଗତ 16 ମାସରେ 3486 ଟି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 727 ଜଣ । ସେହିପରି 69 ଟି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 16 ମାସରେ ଘଟିଛି 3486 ଟି ସାଇବର କ୍ରାଇମ । ସେହିପରି 69 ଟି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 727 ଜଣ । 104 ଟି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଛି ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଅପରାଧ ଗୁଡିକରେ 222 କୋଟି 9 ଲକ୍ଷ 78 ହଜାର 647 ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ । ଠକେଇରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 61 ଲକ୍ଷ 36 ହଜାର 381 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି । 6 କୋଟି 74 ଲକ୍ଷ 9 ହଜାର 434 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଚଳ ।
ଦେଶାନ୍ତର ହେଲେଣି 48 ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ :-
ରାଜ୍ୟରେ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । 2109 ଜଣ ସନ୍ଦୀଗ୍ଧଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ 2025 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ଅଦ୍ୟାବଧି 71 ଜଣଙ୍କୁ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । 71 ଜଣ ଭିତରୁ 48 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳରେ 24 ଜଣ, କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15 ଜଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 6 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଣେ, କନ୍ଧମାଳରେ 4 ଜଣ, କୋରାପୁଟରେ ଜଣେ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 20 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶାନ୍ତର ହେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 20 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ । 2 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ନିଜ ନାମରେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନାଁ'ରେ ମୋକଦ୍ଧମା ରୁଜୁ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷ :-
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ । ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । 2014-15 ରେ 103320 ଜଣ ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 2065 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲେ । 2015-16 ରେ 114604 ଜଣ ମହିଳା ଓ 2377 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲେ । 2016-17 ରେ 105066 ଜଣ ମହିଳା ଓ 2635 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି 2107-18 ରେ 86636 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1148 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଛନ୍ତି । 2018-19 ରେ 80333 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1373 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲେ । 2019-20 ରେ 77478 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1433 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲେ । 2020-21 ରେ 54353 ଜଣ ମହିଳା ଓ 719 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଛନ୍ତି । 2021-22 ରେ 82152 ଜଣ ମହିଳା ଓ 991 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲେ । 2022-23 ରେ 92915 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1569 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଛନ୍ତି । 2023-24 ରେ 80403 ଜଣ ମହିଳା ଓ 1792 ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଥିଲେ । 2024-25 ରେ 80350 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 2443 ଜ ମହିଳା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ବଢୁଛି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମୁଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର :-
ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର । 2017 ରୁ 2019 ଭିତରେ 136 ଜଣ ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 2018ରୁ 20 ଭିତରେ 119 ଜଣ ମା'ଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । 2019 ରୁ 2021 ଭିତରେ 119 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ 2020 ରୁ 2022 ଭିତରେ 136 ଜଣ ମା' ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । 2021-23 ରେ 153 ଜଣ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର । 2019 ରେ 43 ଜଣ, 2020 ରେ 39 ଜଣ, 2021 ରେ 38 ଜଣ, 2022 ରେ 37 ଜଣ, 2023 ରେ 35 ଜଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ବଢୁଛି ଜଳରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:-
ରାଜ୍ୟରେ ଉଦବେଗଜନକ ଭାବେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ନଦୀ ବୁଡି ଯାଇଛି 1750 ଜୀବ । ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ନେଇଛି 82 ପ୍ରାଣ । ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନେଇ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉଦବେଗଜନକ ରହିଛି । 2022-2025 ଭିତରେ କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 179, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 110, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 154, ସମ୍ବଲପୁରରେ 107, କେନ୍ଦୁଝରରେ 160 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । କେବଳ 2025 ରେ 427 ଜଣ ଜଳରେ ବୁଡି ମରିଛନ୍ତି ।
ଲାଞ୍ଚୁଆ ହେଉଛି ପୋଲିସ :-
ବିଗତ ଦେଢ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ବାରା 20 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦେଢ଼ ମଧ୍ୟରେ 271 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମକଦ୍ଦମାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । 174 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 33 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । 65 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
