ETV Bharat / state

ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

MAHANADI WATER DISPUTE
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MAHANADI WATER DISPUTE ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା । ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅବଧି ୯ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସେପଟେ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

'ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ'

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ନେଇ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଇନର ଅବଧି ହେଉଛି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ, ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅବଧିକୁ ଆଉ ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ହେବ । ସେହି କ୍ରମରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମୟ ୫ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି । ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେବା କଥା । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ । ତେଣୁ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ । "

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବୟାନ (ETV Bharat Odisha)


ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ:
୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉମା ଭାରତୀ, ତତକାଳୀନ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂହ ଏବଂ ତତକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବସିଲା । ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାରି ନଥିଲା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ତତକାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ୱାଟର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ।

କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ:

୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ । ୩ ବର୍ଷରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା କଥା, ହେଲେ ପୁଣି ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନ ବାହିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ଏ ଏମ ଖାନଭିଲକରଙ୍କୁ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଗତ ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜଷ୍ଟିସ ଏ ଏମ ଖାନଭିଲକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୩ ଜଣିଆ ନ୍ୟାୟିକ ଟିମ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପରେ ମେ' ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ହୀରାକୁଦଠାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ଲିଗାଲ୍ ଟିମ୍ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସର ନେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୯ ମାସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାଇତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହାନଦୀ ବିବାଦ; ୨୩ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ୩୦ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବ ଟିମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ‘ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଡର ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ’: ନବୀନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ କନକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CHHATTISGARH WATER DISPUTE
REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
MAHANADI WATER ISSUE LATEST NEWS
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ
MAHANADI WATER DISPUTE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.