ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ବିତୀୟ ଯୋରନ୍ଦା, କେବେ ପଡିବ ନଜର ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ମହିମା ଆଶ୍ରମକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବି । ସେପଟେ ବିଭାଗ କହିଛି ସରକାରଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଅବଗତ । ଉତ୍ତର ଆସିବା ପରେ ଆଗେଇବ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡେରାବିଶ ବ୍ଳକ ଯଅଁରା ବାରିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ଖାନ ନଗରରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ମହିମା ଆଶ୍ରମ । ଯାହାର ଇତିହାସ 100 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ । ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଭିଡ ଜମେ । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ମିଳିପାରିନି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା । ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏଠାକାର ଆହୁରି ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ।
କେବେ ହୋଇଥିଲା ମଠ ସ୍ଥାପନା ଓ କିଏ କରିଥିଲେ:
କେନ୍ଦ୍ରପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଳକ ଯଅଁରା ବାରିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାନନଗର ସ୍ଥିତ ଖାନନଗର ଅଲେଖ ମହିମା ଆଶ୍ରମକୁ ଦିର୍ଘଦିନ ଧରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି । ପ୍ରାୟ ୫ ଏକର ପରିମିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଆଶ୍ରମଟିକୁ ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମଅବଧୂତ ମନୋହର ବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ୧୯୪୨ ମସିହାରେ ମନୋହର ବାବାଙ୍କ ଘଟାନ୍ତର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଅବଧୂତ ତାରକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଏହି ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେବେଠୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଏହି ଆଶ୍ରମ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ବିତୀୟ ଯୋରନ୍ଦା ଭାବେ ପରିଚିତ:
ଦୈନିକ ଶହଶହ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନି ଜାଳିଥାନ୍ତି । ଏହି ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋରନ୍ଦା ଧାମ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁପରିଚିତ । ଏହି ଆଶ୍ରମ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ମହିମା ଟୁଙ୍ଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ବର୍ଷ ତମାମ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ଫାଲଗୁନରେ ମହିମା ମେଳା:
ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ଯାଏ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ମହିମା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଅଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ । ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ମହିମା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିରହିଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ମହିମା ଧର୍ମର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ଯାହାକି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରମଟିକୁ ସରକାରି ସହାୟତା ସହ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସରକାର ଏହି ସ୍ଥଳର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବାବା କହିଛନ୍ତି ।
ମହିମା ଆଶ୍ରମର ନୀତିକାନ୍ତି କଣ ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋରନ୍ଦା ଭଳି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ ହୁଏ । ରାତି ୪ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯାଏ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭାବେ ଏଠାରେ ଫାଲଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଏଠାରେ ଅଖଣ୍ଡ ବତୀ ଜଳିଥାଏ । ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରି ଯାଏ ତାହା ପୂରଣ ହେଲେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ଅଖଣ୍ଡ ବତୀ ଲଗାଇବା ସହ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥାଆନ୍ତି ।
ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥିଲା ଦାବି:
ପୂର୍ବ ସରକାର ମଠ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ସରକାରି ସୁବିଧାରୁ ବାଦ ପଡିଛି । ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିକଟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅତ୍ରାହି ଭଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ୧୦-୧୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଯିବା ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବା ତାରକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଦାବି କରିବୁ ।’
‘ମିଳିନି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ’:
ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡା କୁହନ୍ତି, ‘ଏଠାକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସିନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲୁ । ଏଠାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଉ ଏହା ଆମର ଦାବି ରହିଛି ।’
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦାବି:
ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୂବନ ଜୟସିଂହ କୁହନ୍ତି,‘ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଥିବା ଦାବିକୁ ଟ୍ୟୁରିଜିମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛି । ଟ୍ୟୁରିଜିମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ସର୍ଭେ କରାଇବୁ । ତେବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିବାରୁ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିପାରିନି ।’
