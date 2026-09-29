ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣରେ ତୃଟି ଅଭିଯୋଗରେ PMO ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର । ଆରଟିଆଇ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 29, 2026 at 4:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚିଠି । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣରେ ବାରମ୍ବାର ତୃଟି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପିଏମଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଶିଷ୍ଟ ଆରଟିଆଇ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଠାରୁ ଏନେଇ ଜବାବ ମଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା, ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ଦ୍ୱେତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗଠାରୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିବା ଦାବି ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ର ଜଣେ ଉପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ମିଳିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧,୭୪୧ଟି ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଦ୍ରଣ ଓ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ତେବେ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଠିଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଦାବିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । PMO ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ମଗାଯାଇଥିବା ଦାବି ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଣ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ତା’ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି ।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଏଥର ଯେପରି ପୁନର୍ବାର କୌଣସି ଭୁଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ନଆସେ, ସେନେଇ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ସରିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ୍ରୁଟି ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଭୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର