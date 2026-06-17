ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି, ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
୧୮ରେ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ସ୍କୁଲ୍ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୨ ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ; ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 17, 2026 at 9:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଛୁଟି ଶେଷ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲ୍ ୨୨ ଜୁନ୍ (ସୋମବାର) ଠାରୁ ଖୋଲିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମର ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୋଳ ସମେତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ରୁ ୧୦ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ୧୮ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ।
ଏପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ସହ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛୁଟି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟିକୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ମୌସୁମୀ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ଅଧିକ ରହୁଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।