ଖରା ଛୁଟିରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ସମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ; ଅଷ୍ଟ୍ରମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆସାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟ

ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ ଗ୍ରୁପରେ ଦିଆଯିବ ଆସାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟ । ଉପକୃତ ହେବେ ଶିଶୁବାଟିକା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ପାଠ ପଢିବେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 8:52 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ପାଠ ପଢିବେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଚଳିତ ଥର ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଓସେପା (Odisha School Education Programme Authority) । ବାପା ମାଆଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆସାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟ । ଏହା ଶିଶୁବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ୍‌ କରିବା ନେଇ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଓସେପାର ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଡିଓଭିଜୁଆଲ୍ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ । ତେବେ ୨୫ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍-ୱାଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଛୁଟି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ/ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ । ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟେଲିଫୋନ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ ।


ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଟିଦିନର ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ, ଏହି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବେ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ...

1) ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଗତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରିବା । ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ।

2) ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି: ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ସକ୍ଷମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା । ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିବା ।

3) ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଛୁଟିଦିନ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ।

4) ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ: ସ୍କୁଲ-ଘର ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ।



ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଳାସର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍:
ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ପ୍ରଥମ-ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ-ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ତିନିଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଠ କରାଯିବ ।

୧. ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ- ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ ଏବଂ EVS

୨. ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ- ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ, EVS, ଏବଂ ଇଂରାଜୀ

୩. ୬ଷ୍ଠ, ୭ମ ଏବଂ ୮ମ ଶ୍ରେଣୀ- ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ, ଇଭିଏସ୍, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ

