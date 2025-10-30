ବାଘ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ-କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନାରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । 46 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ ।
Published : October 30, 2025 at 3:23 PM IST
Students to Participate Tiger Census ସମ୍ବଲପୁର: ବାଘ ଗଣିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାମିଲ ହେବେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ l ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ।
କେବେଠୁ ବାଘ ଗଣନା ?
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2025-26 ପାଇଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା । ଏହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗରି କଲେଜ, କମଗାଁ କଲେଜ ଓ ଲଖନପୁର ହାଇସ୍କୁଲର 46 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ତଥା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୂଆଁ ଯୋଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି l
ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ:
ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର DFO ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅମ୍ବାସଡ଼ର ମାନଙ୍କ ପିଢି ତିଆରି କରୁଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଏନେଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିବେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ l ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସହ ଏହିଭଳି 50ଟି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି l
ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ତେବେ DFO ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି 46 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତ 28 ତାରିଖରୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ l ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ତୃଣଭୋଜୀ ଓ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିବା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି l ଏହା ସହ ପଶୁଙ୍କ ସାଂକେତିକ ଚିହ୍ନ, ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଶବ୍ଦ ଆଦିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ତାଲିମ କରାଯାଉଛି l
- ଚଳିତ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା ପାଇଁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 26ଟି ଗଣନା ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି
- ଏଥିରେ 80 ଜଣ ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
- ଏହି ଗଣନାରେ 107ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି
- ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 2023ରେ ହୋଇଥିବା ପଗ-ମାର୍କ ସେନ୍ସସ ଅନୁସାରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 82 କଲରାପତରିଆର ଗତିଵିଧି ଥିବାର ଜଣା ପଡିଥିଲା
