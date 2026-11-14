ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘର ଅସନ୍ତୋଷ; ୧୬ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ
Odisha Sarpanch Mahasangha: ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : November 14, 2026 at 1:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ (CFC/SFC) ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ । ଏହି ଅର୍ଥର ସୁବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ରୋମାଞ୍ଚ ସାହୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବୀରବର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତପନ କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ।
ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ (CFC/SFC) ଅଧୀନରେ ଜମା ଥିବା ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠିକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତପାଣ୍ଠିର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ମହାସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତର ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମହାସଂଘ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲା । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା ମହାସଂଘ । ଏନେଇ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘ ।
ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ରୋମାଞ୍ଚ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରି ଆସୁଛେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ । ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ (CFC/SFC) ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିନାହିଁ । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରୁଥିବା ପମ୍ପ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ । ଜଳଛତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଗାଁ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କରୁଥିବା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ୩ କୋଟି ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅନ୍ତିମ କିଛି ଦିନ ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି SFC/CFC ଅନୁଦାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ କେବେ ? ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଛି । ସମିତିସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି । ଦଶହରା ଭେଟି ନାଁରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କୌଣସି ପାପ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ସରକାର ସବୁବେଳେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏକ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣା ଦେବେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନେଣଦେଣ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ।"
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ସଭାପତି ଖଗେଶ୍ୱର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଯୋଜନା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲେ । ପଞ୍ଚାୟତ ବଦଳରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ଦିଆଗଲା । ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ । କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭେଟି ୬୦ ହଜାର ମିଳିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓ କାଳି ପୂଜା ସରିଗଲା, ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଜିପିଟିପି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରି ୩ ମାସ ହେଲା ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇ ଆସିନାହିଁ ।"
ରାଜ୍ୟରେ ୬,୭୯୪ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି । ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଣରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଠପ, ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା, ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଓ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧିମେଇ ଯାଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର