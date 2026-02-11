ଆଦିବାସୀ ଓ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା ସଂଗ୍ରହ
ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ।
Published : February 11, 2026 at 11:36 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିନ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିହାର ସହ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୪ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । 'ନୀତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା' ଶୀର୍ଷକ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଭଳି ୪ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସି ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପସ୍ଥିତି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆଦିବାସି ଗାଁରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର (FGD) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ନୀଳଗିରି ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମେତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରି ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବେ ପହଁଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ସର୍ଭେରେ କେଉଁସବୁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନ୍ସିଲ ଫୋର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭରସିଟି ବିହାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡିଶା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି ତା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଓ ପରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜରେ ହେବ । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅଧିକ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମର ଏକ ନମୁନା ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି ।
ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସାନ୍ତାଳ ଅଧିବାସୀ ଅଛି ସେସବୁ କଭର ହେବ । ପାଖାପାଖି ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନମୁନା ଏଥିରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଯାହା ରହୁଛି ବିକାଶର ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ତାହା ସ୍ଥାନିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ଥାନିତ ହେଉଛି ତାହା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ତର୍କ ହେବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅନାଲିସିସ ପରେ ଗୋଟେ ପଲିସି ମେକିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାର ତିଆରି କରିବ ଏହି ରିପୋର୍ଟ । ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ପୁଣି ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେବ। ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ହୁଏତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ କେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଟି ମିଡିଆ, କମ୍ୟୁନିଟି ଖବର କାଗଜ, କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ, ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଖବର ଗୁଡିକ ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ।
ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏହା ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ପଲିସି ତିଆରି କରିବାରେ । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନୂଆନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର