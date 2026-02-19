ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଲା ପରିଚୟ: ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଗିଚାରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ପ୍ରେରଣା
Published : February 19, 2026 at 6:39 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ବଗିଚାରେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଗଛରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି । ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପିଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଜାପାନୀ ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳି... ତାହା ପୁଣି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ...ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପିଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ରହିଛି ବେଶ ଚାହିଦା । ଏହି ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ବାର୍ଷିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 56 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ବୀର କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ । କେବଳ ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେଉନାହାଁନ୍ତି, 7ଟି ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା । କୌଣସି ବିହିତ ତାଲିମ ନେଇ ନଥିବା ଏହି ଚାଷୀ କିପରି ନିଜ ବଗିଚାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଫଳ ଫଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ପଢନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...
ବାଡ଼ିରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି:
ବୀର କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଜାପାନୀ କିସମର ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି ଗଛ । ଏହି ପିଜୁଳି ଗୁଡ଼ିକର ବଜାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାହିଦା ରହିଛି । ରିଟେଲ ବଜାରରେ କିଲୋ ପ୍ରତି ଏହାର ଦାମ 120ରୁ 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ନିଜର 2ରୁ ଅଢେଇ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର । ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ 6 ଏକର ଜମିରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କିସମର ପିଜୁଳି ଫଳୁଛି ?
ଚାଷୀ ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ 2 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ 2000ଟି ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଜାପାନ ଭଳି ବିଦେଶୀ ବ୍ରିଡ ସହିତ ଦେଶୀ ବ୍ରିଡର ପିଜୁଳି ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ବ୍ରିଡ ଗୁଡିକର ଚାରା ସେ କୋଲକାତାର ଏକ ନର୍ସରୀରୁ ମଗେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗଛରୁ ବାର୍ଷିକ 3 ଥର ଅମଳ ହେଉଛି । ପ୍ରତି ଥାଇ-ବ୍ରିଡର ଚାରାକୁ 250 ଟଙ୍କା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଜାପାନର ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ରିଡର ପ୍ରତି ଚାରାକୁ 4500 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଚାଷୀ ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି । ବଗିଚାରେ ଏହି ସବୁ କିସମର ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି ଫଳାଉଛନ୍ତି ।
- ଥାଇଲାଣ୍ଡର Thai-7
- ଥାଇ-ପିଙ୍କ
- ଥାଇ ସୁପର କିରଣ
- ଜାପାନୀ କିସମର ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ
- ସ୍ବଦେଶୀ VNR କିସମର ପିଜୁଳି
ଚାଷ ପଦ୍ଧତି:
ବୀର କିଶୋର ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗଛକୁ ନିଜେ କଲମୀ କରନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ମୌଳିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡିଓରୁ ଏସବୁ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇ ଆଜି ନିଜ ବଗିଚାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଫଳ ଫଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଷରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ପ୍ରୁନିଂ (Pruning), ଥିନିଂ (Thining) ଓ ବ୍ୟାଗିଂ (Bagging) ଭଳି ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଜୁଳି ଗୁଡିକ 700 ଗ୍ରାମରୁ ଦେଢ଼ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଫଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି l ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ବାରା ପିଜୁଳି 40 ଦିନ ଭିତରେ 1 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି l ଏହି 2 ଏକରରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବୀରକିଶୋର 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପରେ ରେଡ ଡାଇମଣ୍ଡ:
ନିଜ ଫାର୍ମରେ ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ବାଳ ଥାଇ କିସମର ବହୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜାପାନୀ କିସମର ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଫଳାଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଜାପାନୀ କିସମର ରେଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ଫଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳିର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ଵ ଖାଇବାକୁ ନାସପାତି ଫଳ ପରି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ଵ ତରଭୁଜ ପରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଏହି କିସମର ପିଜୁଳୀରେ ମଞ୍ଜି ନଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ।
ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଜୀବାମୃତ ବ୍ୟବହାର:
ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଭଲ ପୌଷ୍ଟିକ ଓ ସୁସ୍ବାଦୁଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ଜୈବିକ ଖତ ମଗାଇ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜେ ଜମିରେ ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ମୃତ୍ତିକାରେ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଣୁଜୀବ ବଢିଥାନ୍ତି । ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ମିଳିଥାଏ । ବୀରକିଶୋର ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ।
- ଗୁଡ଼
- ବେସନ
- ଦହି
- ବରଗଛ ତଳର ମାଟି
- ଗୋବର
କେତେ ହୁଏ ଉତ୍ପାଦନ:
ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ 2021 ମସିହାରେ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉପଯୋଗ କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବା ପରେ ଏହି ଚାଷ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭଲ ଫଳ ଫଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ବାର୍ଷିକ 3 ଥର ଅମଳ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ବାର୍ଷିକ 60 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ବଗିଚା ପିଜୁଳିର ବହୁ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତ ପିଜୁଳି ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିନିଅନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ:
|ପିଜୁଳି କିସମ
|ହୋଲସେଲ ରେଟ
|ବଜାର ଦର
|ଥାଇ କିସମର ପିଜୁଳି
|50ରୁ 60 ଟଙ୍କା (କିଲୋ ପ୍ରତି)
|120 ଟଙ୍କା (କିଲୋ ପ୍ରତି)
|ଜାପାନୀ କିସମର ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ
|150 ଟଙ୍କା (କିଲୋ ପ୍ରତି)
|250 ଟଙ୍କା (କିଲୋ ପ୍ରତି)
ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକରବଦୁଆପାଲି ଗାଁର ଚାଷୀ ବୀର କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ । ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ 20 ଏକର ଜମିରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଟମାଟୋ ଚାଷରେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇନଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ପ୍ରଥମେ କେମିକାଲ ପଦ୍ଧତି ବା ରାସାୟନିକ ସାର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇ ଅର୍ଗାନିକ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ଏବେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି l
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ କାମ କରିଆସୁଛୁ:
ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ ଏବେ 7ଟି ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣର ଜରିଆ ପାଲଟିଛି । ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ମୀନା ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛୁ । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଛ ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାଉ । ଏହା ପରେ ଫଳ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାହାର ଡାଳକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଫଳ ଉପରେ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧିଥାଉ ।"
ଏହି ପଲିଥିନଟି ଫଳକୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସହିତ ଫଳର ଆକାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହ ଫଳ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଜୀବାଣୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ବୋଲି ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।
'ବର୍ଷ ତମାମ ଫଳ ମିଳେ'
ଏହି ଫର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମହାଦେବ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଗଛ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ । ଏହି ପିଜୁଳି ଦେଶୀ ପିଜୁଳି ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଗଛ ଗୁଡିକରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।"
