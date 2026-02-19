ETV Bharat / state

ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଲା ପରିଚୟ: ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଗିଚାରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ପ୍ରେରଣା

ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ ବୀର କିଶୋର ବିଶ୍ବାଳ 7 ପ୍ରକାର ପିଜୁଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ବଗିଚାରେ ଫଳୁଛି ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ । ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 50 ଲକ୍ଷ ।

successful farmer grown exotic guavas organically in the garden, learning from YouTube
ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଗିଚାରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖି ହେଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 19, 2026 at 6:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

ସମ୍ବଲପୁର: ବଗିଚାରେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଗଛରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି । ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପିଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଜାପାନୀ ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳି... ତାହା ପୁଣି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ...ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ପିଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ରହିଛି ବେଶ ଚାହିଦା । ଏହି ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ବାର୍ଷିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 56 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ବୀର କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ । କେବଳ ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେଉନାହାଁନ୍ତି, 7ଟି ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା । କୌଣସି ବିହିତ ତାଲିମ ନେଇ ନଥିବା ଏହି ଚାଷୀ କିପରି ନିଜ ବଗିଚାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଫଳ ଫଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ପଢନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...

ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଗିଚାରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖି ହେଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ବାଡ଼ିରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି:
ବୀର କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଜାପାନୀ କିସମର ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି ଗଛ । ଏହି ପିଜୁଳି ଗୁଡ଼ିକର ବଜାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାହିଦା ରହିଛି । ରିଟେଲ ବଜାରରେ କିଲୋ ପ୍ରତି ଏହାର ଦାମ 120ରୁ 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ନିଜର 2ରୁ ଅଢେଇ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର । ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ 6 ଏକର ଜମିରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।

Thai Guava
ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପିଜୁଳି (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ କିସମର ପିଜୁଳି ଫଳୁଛି ?


ଚାଷୀ ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ 2 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରାୟ 2000ଟି ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଜାପାନ ଭଳି ବିଦେଶୀ ବ୍ରିଡ ସହିତ ଦେଶୀ ବ୍ରିଡର ପିଜୁଳି ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହି ବ୍ରିଡ ଗୁଡିକର ଚାରା ସେ କୋଲକାତାର ଏକ ନର୍ସରୀରୁ ମଗେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗଛରୁ ବାର୍ଷିକ 3 ଥର ଅମଳ ହେଉଛି । ପ୍ରତି ଥାଇ-ବ୍ରିଡର ଚାରାକୁ 250 ଟଙ୍କା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଜାପାନର ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ରିଡର ପ୍ରତି ଚାରାକୁ 4500 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଚାଷୀ ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି । ବଗିଚାରେ ଏହି ସବୁ କିସମର ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି ଫଳାଉଛନ୍ତି ।

  • ଥାଇଲାଣ୍ଡର Thai-7
  • ଥାଇ-ପିଙ୍କ
  • ଥାଇ ସୁପର କିରଣ
  • ଜାପାନୀ କିସମର ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ
  • ସ୍ବଦେଶୀ VNR କିସମର ପିଜୁଳି
Birkishore is showing his garden grown guava.
ବଗିଚାରେ ଫଳିଥିବା ପିଜୁଳିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର । (ETV Bharat Odisha)

ଚାଷ ପଦ୍ଧତି:
ବୀର କିଶୋର ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗଛକୁ ନିଜେ କଲମୀ କରନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ମୌଳିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡିଓରୁ ଏସବୁ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇ ଆଜି ନିଜ ବଗିଚାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଫଳ ଫଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚାଷରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ପ୍ରୁନିଂ (Pruning), ଥିନିଂ (Thining) ଓ ବ୍ୟାଗିଂ (Bagging) ଭଳି ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଜୁଳି ଗୁଡିକ 700 ଗ୍ରାମରୁ ଦେଢ଼ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଫଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି l ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ବାରା ପିଜୁଳି 40 ଦିନ ଭିତରେ 1 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି l ଏହି 2 ଏକରରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବୀରକିଶୋର 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିଥିଲେ ।

Exotic Guavas are grown organically in the garden.
ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଗିଚାରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି । (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପରେ ରେଡ ଡାଇମଣ୍ଡ:
ନିଜ ଫାର୍ମରେ ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ବାଳ ଥାଇ କିସମର ବହୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଜାପାନୀ କିସମର ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଫଳାଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଜାପାନୀ କିସମର ରେଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ଫଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳିର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ଵ ଖାଇବାକୁ ନାସପାତି ଫଳ ପରି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ଵ ତରଭୁଜ ପରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ଏହି କିସମର ପିଜୁଳୀରେ ମଞ୍ଜି ନଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ।

Exotic Guavas are grown organically in the garden.
ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବଗିଚାରେ ଫଳୁଛି ବିଦେଶୀ ପିଜୁଳି । (ETV Bharat Odisha)

ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଜୀବାମୃତ ବ୍ୟବହାର:


ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଭଲ ପୌଷ୍ଟିକ ଓ ସୁସ୍ବାଦୁଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ଜୈବିକ ଖତ ମଗାଇ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜେ ଜମିରେ ଜୈବିକ ଖତ ଓ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ମୃତ୍ତିକାରେ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଣୁଜୀବ ବଢିଥାନ୍ତି । ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ମିଳିଥାଏ । ବୀରକିଶୋର ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ।

  • ଗୁଡ଼
  • ବେସନ
  • ଦହି
  • ବରଗଛ ତଳର ମାଟି
  • ଗୋବର

କେତେ ହୁଏ ଉତ୍ପାଦନ:
ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ 2021 ମସିହାରେ ନିଜ ଫାର୍ମରେ ପିଜୁଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉପଯୋଗ କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବା ପରେ ଏହି ଚାଷ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭଲ ଫଳ ଫଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ବାର୍ଷିକ 3 ଥର ଅମଳ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ବାର୍ଷିକ 60 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ବଗିଚା ପିଜୁଳିର ବହୁ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତ ପିଜୁଳି ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିନିଅନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।

କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ:

ପିଜୁଳି କିସମହୋଲସେଲ ରେଟବଜାର ଦର
ଥାଇ କିସମର ପିଜୁଳି50ରୁ 60 ଟଙ୍କା (କିଲୋ ପ୍ରତି)120 ଟଙ୍କା (କିଲୋ ପ୍ରତି)
ଜାପାନୀ କିସମର ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ150 ଟଙ୍କା (କିଲୋ ପ୍ରତି)250 ଟଙ୍କା (କିଲୋ ପ୍ରତି)
Birkishore is showing his garden grown guava.
ବଗିଚାରେ ଫଳିଥିବା ପିଜୁଳିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର । (ETV Bharat Odisha)

ବୀର କିଶୋରଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକରବଦୁଆପାଲି ଗାଁର ଚାଷୀ ବୀର କିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ । ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ 20 ଏକର ଜମିରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଟମାଟୋ ଚାଷରେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇନଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ପ୍ରଥମେ କେମିକାଲ ପଦ୍ଧତି ବା ରାସାୟନିକ ସାର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇ ଅର୍ଗାନିକ ପିଜୁଳି ଚାଷ କରି ଏବେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି l

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ କାମ କରିଆସୁଛୁ:
ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମ ଏବେ 7ଟି ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣର ଜରିଆ ପାଲଟିଛି । ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ମୀନା ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛୁ । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଛ ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାଉ । ଏହା ପରେ ଫଳ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାହାର ଡାଳକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଫଳ ଉପରେ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧିଥାଉ ।"

ଏହି ପଲିଥିନଟି ଫଳକୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସହିତ ଫଳର ଆକାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହ ଫଳ କୀଟପତଙ୍ଗ, ଜୀବାଣୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ବୋଲି ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।

Jivamrut is prepared by Birkishore Biswal.
ଜୀବାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୀରକିଶୋର ବିଶ୍ୱାଳ । (ETV Bharat Odisha)


'ବର୍ଷ ତମାମ ଫଳ ମିଳେ'
ଏହି ଫର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମହାଦେବ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଗଛ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ । ଏହି ପିଜୁଳି ଦେଶୀ ପିଜୁଳି ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଗଛ ଗୁଡିକରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।"

Black Diamond Guava Tree
ବ୍ଲାକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପିଜୁଳି ଗଛ । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ପିଜୁଳି ଚାଷ
ORGANIC GUAVA FARMING ODISHA
THAI JAPAN GUAVA CULTIVATION
EXOTIC GUAVA FARMING INDIA
SAMBALPUR FARMER SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.