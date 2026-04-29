Exclusive: 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ', ଜାହାଜରେ ଜୀବନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ ବିନୟ ରଥ

ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ ବିନୟ ରଥଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର। '13 ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ଜାହାଜରେ 30 ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା । ସର୍ବାଧିକ ସମୟର ଜଳଯାତ୍ରା 55 ଦିନ।'

ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ ବିନୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 5:18 PM IST

Odisha Sailor Binay Kumar Rath ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଏବେବି ବନ୍ଦ ରହିଛି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait Of Hormuz) । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ଯୋଗୁଁ ଫିଟି ପାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ । ଛକାପଞ୍ଝା ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶତାଧିକ ଜାହାଜ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଟକି ରହିବା ଫଳରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ନାବିକମାନଙ୍କ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଖବର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜାହାଜରେ ଜୀବନ କେମିତି କଟେ ? କଣ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ? ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣରେ ଉଙ୍କି ମାରେ । ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭି ସେଲର ବିନୟ କୁମାର ରଥ

‘ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ...ଏବେବି ହର୍ମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜରେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି । ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭି ସେଲର ବିନୟ କୁମାର ରଥ ।

2013ରେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିନୟ କୁମାର ରଥ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିନୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜରେ ହେଲପ୍‌ମ୍ୟାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଭିତରେ ସେ ଜାହାଜରେ 30ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା 55 ଦିନ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନର ସର୍ବାଧିକ ସମୟର ଜଳଯାତ୍ରା ଥିଲା । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧ ଖବର ଶୁଣିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବିନୟ । ୟୁରୋପରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣିଥିବାବେଳେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ସେ ଅବସୋସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବିନୟ କୁମାର ରଥଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଭବନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଜାହାଜରେ ଜୀବନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ ବିନୟ କୁମାର ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ପାଣି ଜାହାଜରେ ଜୀବନ କେମିତି ରହିଥାଏ ?

ଉତ୍ତର: ଦୂରରୁ ଦେଖି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିିଡିଓ କ୍ଲିପକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ପାଣି ଜାହାଜରେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ । ଜାହାଜରେ ବିଳାଶମୟ ଜୀବନ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି । ପାଣି ଜାହାଜରେ ଜୀବନ ଆଦୌ ସୁଖମୟ ନୁହେଁ । ଜାହାଜରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ । ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାସ ମାସ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଜାହାଜରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ?

ଉତ୍ତର: ଜାହାଜରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ଏଥିରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ମେକାନିକାଲ ବା ଫିଟର ଟ୍ରେଡ୍ ରଖି ଆଇଟିଆଇ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜେନେରାଲ ପର୍ପୋଜ (ଜିପି) ରେଟିଂ କୋର୍ସ କରିପାରିବେ । 6 ମାସର DG ସିପିଂ-ଅନୁମୋଦିତ ପୂର୍ବ-ସମୁଦ୍ର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିରେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଡେକ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ବିଭାଗରେ କାମ ପାଇଁ ତାଲିମ ମିଳେ । ନୌଚାଳନା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଗୋ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଡେକହ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ କ୍ରୁ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ଓଡ଼ିଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭି ସେଲର ବିନୟ କୁମାର ରଥ (ETV Bharat Odisha)
ଯୁକ୍ତ-2 (Plus Two) ବିଜ୍ଞାନରେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଓ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଡିପ୍ଲୋମା DNS (Diploma in Nautical Science) କୋର୍ସ କରିପାରିବେ । 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବା ଦରକାର । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଓ ମେକାନିକାଲରେ ବିଟେକ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ବିଟେକ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫିସର ବା ETO କୋର୍ସ କରିବେ । ମେକାନିକାଲରେ ବିଟେକ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ନାତକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା GME କୋର୍ସ କରିପାରିବେ । ଏମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ।



ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେ ଦେଶ ବୁଲିଲେଣି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: 13 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନରେ 30ଟି ଦେଶ ବୁଲି ସାରିଲିଣି । ସବୁ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଯେଉଁ ଦେଶ ଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖୁ ଓ ଜାଣୁ । ଜାହାଜକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଇଣ୍ଡିଆ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କଲେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ହିଁ ମିଳିବେ । ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଜାହାଜରେ ଚାକିରି କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଶେଷ ଜାହାଜରେ ଆମେ 9ଟି ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷା, ରଙ୍ଗ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା । ତେଣୁ ଜାହାଜରେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡେ । ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡେ ।

ଜାହାଜରେ ଟିମ୍‌ ସହ ବିନୟ (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ରଶ୍ନ: ଜାହାଜରେ କଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର: ଜାହାଜରେ ବହୁତ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡେ । ଘରେ କିଛି ହୋଇଗଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ହୁଏନାହିଁ । ଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜାହାଜ ଖାଦ୍ୟ ଭିନ୍ନ । ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳେନାହିଁ । ଜାହାଜରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସେଲର ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ତେବେ ନିଜ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳି ପାରିବ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମିଳେ । ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ସମୟ କାଟିବା ସହଜ ନୁହେଁ ।


ପ୍ରଶ୍ନ: ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କଣ କରନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଜାହାଜରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଜହାଜ କ୍ୟାବିନର ପୋର୍ଟହୋଲ ବା ଝରକାର ପରଦା ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ । ପରଦା ଖୋଲିଲେ କ୍ୟାବିନ ଲାଇଟ୍ ଆଗକୁ ପଡିବ । ଲାଇଟରେ ଝଲକ ଆଗକୁ ପଡିଲେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନାହିଁ । ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ କିମ୍ବା ବୋଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ଡ୍ୟୁଟିରେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ । ଜାହାଜରେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦେଇ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଜାହାଜରେ ଖାଇବା ସମୟ ?

ଉତ୍ତର: ଜାହାଜରେ ଖାଇବା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଛି । ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଖାଇପାରିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ 5ରୁ ସାଢ଼େ 6 ମଧ୍ୟରେ ଖାଇପାରିବ । ସାଢ଼େ 6 ଟପିଗଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଧୂମପାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ । ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ଧୂମପାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭି ସେଲର ବିନୟ କୁମାର ରଥ (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରଶ୍ନ: ଜାହାଜରେ ଚାକିରି କଥା ଶୁଣି ପରିବାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା ?ଉତ୍ତର: 2013 ବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିନଥିଲି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାହାଜରେ ଚାକିରି କରେ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ଚାହୁଁନଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ CISFରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲି । ଘରେ ବିଶେଷ କରି ମୋ ବୋଉର ବନ୍ଧୁକ ପସନ୍ଦ ନଥିବାରୁ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲି । ଜାହାଜରେ ଚାକିରି କଥା ଶୁଣି ବାପା ଓ ବୋଉ ଖୁସି ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବା ଜାଣି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା । ପ୍ରଶ୍ନ: ଭଲ ଦରମା ଯୁକ୍ତ ଜାହାଜ ଚାକିରିରେ ଅବସୋସ କଣ ରୁହେ ?ଉତ୍ତର: କୋଭିଡ ସମୟ ପରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିବା ଜାହାଜ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ବେଲିଜିୟମରେ ଥାଏ । କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିିବାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଥାଏ, ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇଲି । କୂଳରେ ଲାଗିବା ପରେ ମୋ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଚାଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ । ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନାଭି ସେଲର ବିନୟ କୁମାର ରଥ (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରଶ୍ନ: ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜରେ ନାବିକଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ ଥାଏ ?ଉତ୍ତର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବହୁତ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଦିନ ଫସି ରହିବାକୁ ଷ୍ଟକ୍ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଦା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜ ଷ୍ଟକ ହୋଇଯାଏ । ବନ୍ଦର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆଙ୍କରେଜ୍ ଏରିଆରେ ଜାହାଜ ଷ୍ଟକ୍ ହୁଏ । (ଆଙ୍କରେଜ୍ ଏରିଆ- ଜାହାଜ ରହିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ । ଜାହାଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଓଜନର ଲୁହାକୁ ଚେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିରେ ପକାଯାଏ) । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବହୁତ ଜାହାଜ ଆଙ୍କରେଜ ଡ୍ରପ କରି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ, ସେତେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ସରିବ । ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଏ ।



ପ୍ରଶ୍ନ: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସିଥିବା ଜାହାଜରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୋଗ ହୋଇଛି କି ?

ଉତ୍ତର: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସିଥିବା ଜାହାଜରେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି । କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଯାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।


ପ୍ରଶ୍ନ: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ । ଯୁଦ୍ଧ ଖବର ଶୁଣିବା ବେଳେ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ହେଇଛି ପଳେଇ ଆସିଛୁ । ନହେଲେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତୁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ।

ବିନୟ କୁମାର ରଥ (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ରଶ୍ନ: ଜାହାଜରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରାକୁ Vogue କୁହାଯାଏ । ଆମେରିକାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି । ଯାହା ମୋର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଜଳଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ 55 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ।

