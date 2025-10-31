ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ ସଂଘମିତ୍ରା: ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରୀ, ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ

ETV Bharat / state

1992 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟିଏ documentary ଦେଖିଲେ । ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରିଚୟ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା । ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ପ୍ରଫେସନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ।

ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ ସଂଘମିତ୍ରା
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲା ଆନମନା । ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ..ତଳେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଓଦା ମାଟିର ବାସ୍ନା..ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେ ବିଭୋର ହୋଉ ଯାଉଥିଲେ । ଭାବୁଥିଲେ, ସତରେ, ଏ ପ୍ରକ଼ତି ଏତେ ରୂପବତୀ ! ଏ ମାଟିର ଏତେ ମହକ ! ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ନିଷ୍ଚତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନା । ସାଜିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ । ରାସ୍ତା ଥିଲା ଦୁର୍ଗମ । ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର ମହିଳା । ତଥାପି ଡରି ନ ଥିଲେ ।

ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଖରିଆପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା । ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ବିଏଡ କରିଥିଲେ । 90 ଦଶକର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବିକା ଯେତିକି ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସେତିକି ଥିଲା ସମ୍ମାନଜନକ । ହେଲେ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ହାତ ଠାରି ଡାକୁଥିଲା । ତେଣୁ ସହଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ରାସ୍ତା ଛାଡି ସେ ବରି ନେଇଥିଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡର ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା । ପଡିଛନ୍ତି, ଉଠିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ବି ପାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଠିଆ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ନବେ ଦଶକରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା । ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାର ସଫଳ ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ…

ଗୋଟିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରିଚୟ

1989ରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସଂଘମିତ୍ରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଲିକତା ରହିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା । 1992 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟିଏ documentary ଦେଖିଲେ । ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରିଚୟ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା । ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ପ୍ରଫେସନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ।

1992 ଫେବୃୟାରୀରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେି ଆସିଲେ । ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର tourism dept. ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ । ଶେଷରେ ଛ'ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଆସିଥିବା 5 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଜଣ Regional College of Management ର ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ସଂଘମିତ୍ରା ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ର ଜୀବନ । 5ଟି ରାଜ୍ୟପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ । ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକାକୁ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଆଉ ଧାମରା ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଥିବା ଭିତରକନିକା ହେନ୍ତାଳ ବନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯଟକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । 1975ରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । ବିକାଶର ବହୁ ପଛରେ ରହିଥିବା ଭିତରକନିକାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ମାଟିର ଝିଅ । ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହୋଇ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବେଶ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ କହିଲେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ-ସଂଘମିତ୍ରା

ପ୍ରାରମ୍ଭର ସେହି ଦିନ ଏବେ ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଛି । ତଥାପି ମନେ ପଡିଲେ ଖୁବ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟୁର ଗାଇଡ଼ ଭାବେ ନବେ ଦଶକରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସଂଘମିତ୍ରା କୁହନ୍ତି, ‘ମହିଳା ଭାବେ ଟୁର ଗାଇଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୁର ବିଜନେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା । ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିରେ କାମ କରି ଟୁର ଅପରେଟର ହେବା ସହ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟାନରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଡ ଆରମ୍ଭ କଲି। କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିଛି । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଡ ଅଛି। 1992ରୁ ଏହି ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି । ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼, ଅପରେଟର ଆଉ ବିଜିନେସ ଓମ୍ୟାନ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ।’

ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ଭାବେ ସହଯୋଗ, ସମର୍ଥନ ପାଇଛି

ନିଜ ଜୀବିକା ତଥା ଜୀବିକାରୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁୁସି ସଂଘମିତ୍ରା । ହେଲେ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ, ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟୁରିଷ୍ଟ ବିଜିନେସରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସଂଘମିତ୍ରା କହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ ହେଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା। 2004ରେ ଟୁର କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିତରକନିକାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲି ।’

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ

ସେତେବେଳେ ଭିତରକନିକା ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ଆଣି ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ମୋର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଟୁରିଜିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ନାହିଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଅଛି । ତେବେ ମହିଳା ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ପାଇଛି । ମହିଳା ଟୁର ଅପରେଟର ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଯାହା ପୁରୁଷ ଗାଇଡ଼ ବା ଅପରେଟର ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ ଦେଖାଯାଏ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । କାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ଥାଏ । ନିଜ ଅନୁଭୂତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସଂଘମିତ୍ରା କହନ୍ତି, ‘ୟୁ.କେ.ର ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋ ସହ ଡିଲ କରିଥିଲେ ଓଡିଶା ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ପୁର୍ବରୁ ବହୁତ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କହି ମୋତେ ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲ। ଆମର ବ୍ୟାବସାୟିକ କାରବାର ଇ-ମେଲ ରେ ଚାଲିଥିଲା । ଟୁରିଷ୍ଟ ଜଣକ ମୋତେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । କାରଣ ଭାରତରେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଥି଼ଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ । ତା ଛଡା ଅଧରାତି ଯାଏ ଅଫିସରେ ବସି କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ସମୟରେ ଠାକ ଭାବେ ରଖିବା ଦେଖି ସେ ଏପରି ଭାବିଥିଲେ । କିଛିଦିନ ପରେ ଏହି ଟୁରିଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ କରି "I want to speak Sanghamitra" ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ। ସେ ସଙ୍ଘ ବୋଲି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ସରନେମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ସଂଘମିତ୍ରା ବୋଲି କହିଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ । ଶେଷରେ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ବୋଲି ଜାଣି ସେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ।’

ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ଯାଏ…କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରେନି

ଚଲାପଥର ବାଧାବିଘ୍ନ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିଚଳିତ କରିନି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଏମିତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛି । ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଟୁରିଜିମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତି।

କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କୌଣସି କାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗେନି । ସଂଘମିତ୍ରା କହନ୍ତି, ମୋର ଏଠି ଚାରୋଟି କ୍ୟାଟାମାରାନରେ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଏହି ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର । ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଇଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଘର, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ରୋଜଗାର ବି କରି ପାରୁଛନ୍ତି।

କ୍ୟାଟାମାରାନରେ ରାତି ରହଣି ଖୁବ ରୋମାଞ୍ଚକର

କ୍ୟାଟାମାରାନକୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜଙ୍ଗଲ ହୋମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ରହଣିର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏଠି ରୋଷେଇ ସୁବିଧା ରହିଛି । ମିଲ୍ସ ସହ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ମିଳେ । ଏହା ଭିତରେ ଲକ୍ଜୁରି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ସ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଡାଇନିଂ ଏରିଆ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି । କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରକନିକାର ଫ୍ଲୋରା, ଫାଉନା ଉପରେ ଭଲ ନଲେଜ ରହିଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।

ଯଦି 10ଜଣ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ 22 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦୁଇ ରାତି ଓ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ନେଇ ବାହାରିଥାଏ ଏହି ଫ୍ଲୋଟିଂ ଜଙ୍ଗଲ ହୋମ । ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଚା, ଟିଫିନ, ମିଲସ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କର ଏହି କମ୍ପାନୀ । 2023ରୁ ସଂଘମିତ୍ରା ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ୟାଟାମାରାନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଏହି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ 2024 ଫେବୃଆରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଥରୁ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କ୍ୟାଟାମାରାନରେ 12ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ 45ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଭିତରକନିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଲେଣି ।

ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ । ଏହା ଆମର ଏକ ୟୁନିକ କନସେପ୍ଟ । ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ସିଜିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସଂଘମିତ୍ରା କହନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି । ତେବେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ।

ସେ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଦକ୍ଷ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେଢବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ କାମ କରିପାରନ୍ତି । ସଂଘମିତ୍ରା କହନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି । ଏଠି ପୂରା ପରିବାରର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ।

ଭୁଲ ହେଲେ ଗାଳି ନକରି ମା’ ପରି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି

ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିତରକନିକା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାପଟେନ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡିଫେନ୍ସରେ କଣ୍ଟ୍ରାକଚୁଆଲରେ ବୋଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲି। ହଠାତ ଧାମରା ପୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାମଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଗଲା । ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ବୋଟ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଟ୍ରାଏଲରେ ଭଲ କରିବାରୁ ମୋତେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରୀ ଦେଲେ। ମ୍ୟାମ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ । ମୁଁ 2024 ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛି । ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ । ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ନିର୍ଦେଶ ବି ଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲପାଉ ଓ ସମ୍ମାନ କରୁ। ଜଣେ ମା’ ଯେମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାଏ ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ କୌଣସି କାମ ଭୁଲ କଲେ ସେ ଆମକୁ ଗାଳି ନକରି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି" ।

