'ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ୩୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ': ପରିବହନ କମିଶନର
ପରିବହନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୬,୮୩୧ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୭,୧୬୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ୫୦,୦୪୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : January 24, 2026 at 7:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ‘ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ମାସ’କୁ ନେଇ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଆପାତକାଳୀନ ସେବାକର୍ମୀ ଏବଂ ମିଡିଆ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିପରି ତ୍ବରିତ୍ ଭାବେ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ'
ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଓ ଗାଡ଼଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏପରି କରିଲେ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବା । ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ ଡ. ଅମିତ ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି,"ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ପରିବହନ କମିଶନର ଓ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ପରିବହନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୬,୮୩୧ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୭,୧୬୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ୫୦,୦୪୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର ୪୯.୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଏହା ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।"
ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚାଳନା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନ ମାନି ଗାଡି ଚଳାଇବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଏବେବି ଅନେକ ଅମାନିଆ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ପୋଲିସ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଚେତନ କରିଲେବି ଲୋକମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବ ନାହିଁ । ~ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଉମା ଶଙ୍କର ଦାସ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଆଇପିଏସ୍, ପରିବହନ କମିଶନର ଓ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଉମା ଶଙ୍କର ଦାସ , ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କସ୍ତୁରୀ ରୟ ଓ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର