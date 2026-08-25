ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଏମଡିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍
ଚାଉଳ ଉଠାଣ, ବକେୟା ପାଉଣା ଏବଂ ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ଭଳି 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଏମଡିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : August 25, 2026 at 2:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମିଲ୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କ୍ବିଣ୍ଟାଲ୍ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ୍ ଚାଉଳ । ଗତ 2025-26 ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଋତୁର ଚାଉଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ତୁରନ୍ତ ଚାଉଳ ଉଠାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ । ଏହାସହ ବକେୟା ପାଉଣା, ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ଭଳି 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଏମଡିଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ମହେଶ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ବର୍ଷର ଉଭୟ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ଋତୁର ମିଶାଇଲେ ମୋଟ 70 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳଲ ବିଭିନ୍ନ ମିଲରେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଖାଲି କରିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ ।ଏହାସହ ଆମର ବକେୟା ପାଉଣା, ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ଭଳି 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଏମଡିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଏବେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ମିଲ୍ ଖାଲି କରିବାକୁ ହେବ ।"
୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ:
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏମଏସପି ସହାୟକ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟର ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିସାରିଲେଣି । ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିିତି(ପ୍ୟାକ୍ସ), ବୃହତ୍ ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି (ଲ୍ୟାମ୍ପସ) ଓ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଉଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି ?
ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୭୫ ହଜାର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୫୦ ହଜାର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୪୯ ହଜାର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୯ ହଜାର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୩୧ ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୨୯୧୨ଟି ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ୪ଟି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।
ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ମତାମତ ନିମନ୍ତେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନଂ ଜାରି:
ଚଳିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା- ଖାଦ୍ୟଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ସମବାୟ ବିଭାଗ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ କରାଯାଉଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜର ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଓ ମତାମତ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି ଟୋଲ ଫ୍ରି ନଂ ୧୯୬୭ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏଣିକି ଧାନ କିଣାରେ ସାଟେଲାଇଟ ବ୍ୟବହାର, ସାର କଳାବଜାରୀ କଲେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ ଖାଇଗଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଗିରଫ ହେଲେ ତୁଷୁରା ପେକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର