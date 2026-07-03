ETV Bharat / state

ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଏଣିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଏସେନ୍ସିଆଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ

ଓପେନିଂ ପରମିସନ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ(CoR) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

ODISHA PRIVATE SCHOOL OPENING RULES
ଓପେନିଂ ପରମିସନ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ(CoR) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ନିଶୁଳ୍କ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର (RTE) ଆଇନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି।

  • କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଘରୋଇ ପ୍ରାଥମିକ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଓପେନିଂ ପରମିସନ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ (CoR) ହାସଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ତେବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବା 'ଏସେନ୍ସିଆଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ' (Essentiality Certificate) ଦାଖଲ କରିବାର ସର୍ତ୍ତକୁ ବିଭାଗ ହଟାଇ ଦେଇଛି।

  • ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରହିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ?

ନୂଆ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସୋସାଇଟିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।

  • କିପରି ମିଳିବ ଅନୁମତି?

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସୁପାରିସ ପଠାଯିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO) ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଓପେନିଂ ପରମିସନ ଜାରି କରିବେ। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ DEO ଏବଂ BEOଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

  • ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଚାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଓ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଜବାବଦେହି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ: ଜିଦରେ ସଂଘ, କାଲିଠୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NEW PRIVATE SCHOOL OPEN NOC
ESSENTIALITY CERTIFICATE REMOVED
PRIVATE SCHOOL GUIDELINES ODISHA
ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ODISHA PRIVATE SCHOOL OPENING RULES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.