ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା: ରାଜଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର, ଚାପ ଦୂର କରି ସେବା କର
ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି)–୨୦୨୩ ବ୍ୟାଚର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
Published : July 2, 2026 at 12:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର:"ରାଜଧର୍ମର ରକ୍ଷା କର, ଚାପକୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର" । ସଭିଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସେବା ହିଁ ୨୦୩୬ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ହେବ । ୨୦୨୩ ବ୍ୟାଚ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେହିପରି ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ଲୋକସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୋଠପାଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି)–୨୦୨୩ ବ୍ୟାଚର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ୨୧ତମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନରେ ଦକ୍ଷ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ମନୋଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଏହି ଉଦଯାପନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାପକୁ ନଡରି ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ । ସେହିପରି ସଭିଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ସେବା ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହିଁ ୨୦୩୬ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ହେବ । ସେହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ IPS ମନ୍ତ୍ର ତଥା Integrity (ସଚ୍ଚୋଟତା), Professionalism (ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା), Sensitivity (ସହାନୁଭୂତି)କୁ ପାଥେୟ କରି ଲୋକସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ 2C (Conscience- ବିବେକ ଓ Constitution- ସମ୍ବିଧାନ) କୁ କେବେହେଲେ ସାଲିସ ନ କରିବାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅବତାରଣା କରି ସଭିଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି’’ ।
ROTIର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଗନ୍ତ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇନଗତ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶାସନ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଦକ୍ଷ, ସଚ୍ଚୋଟ, ଦାୟିତ୍ଵସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ନିଜର ଭୂମିକା ଜାରି ରଖିବ’’।
ଓଆରଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୨୧ତମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ମୋଟ ୭୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୫ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୨୯ ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ପ୍ରୋମୋସନ ବ୍ୟାଚର ମଧ୍ଯ ଦୁଇଜଣ ଅଧିକାରୀ ୪୫ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ବନ ସେବାରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜ୍ଞାନ (Knowledge), ମନୋଭାବ (Attitude) ଓ ଦକ୍ଷତା (Skills) ବିକାଶ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ, ସାଧାରଣ ଓ ଦେୱାନୀ ଆଇନ, ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ, ସେବା ନିୟମାବଳୀ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ସର୍ଭେ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ ୧୯୫ ଓଏଏସ୍ ଓ ଓଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର