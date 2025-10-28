କଳାବଜାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ; 'ଆକ୍ସନ ଏମିତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁଲିଯିବେ ବେପାରୀ'
Published : October 28, 2025 at 7:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା । ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର । ଏଭଳି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତିଛନ୍ତି କଳାବଜାରୀ । ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ହୋଡ଼ିଂ ଓ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ । କଳାବଜାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି । ଧରପଡିଲେ ଆକ୍ସନ ଏମିତି ହେବ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେପାର ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି:-
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ୧୨ କିମି/ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଗତକାଲି ଏହା ୧୨ କିମି/ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନଡାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳେ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବିଗତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏଥିର ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଭୁସ୍ଖଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।"
୨ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମା' କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସବ:-
ବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ୨୦୪୮ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ୧୧,୩୯୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆହୁରି ୩୦,୫୫୪ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୫୧୧ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୩୮୨୩ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୬୯୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ୧୮୭୧ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ଵ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି କରିଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:-
ଭାରତୀୟ ଜଳ ସେନାର କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ହେଲିକପ୍ଟର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର କିମ୍ବା ବୋଟ୍ ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର । ସମୁଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନାବିକ ନଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ଜାଣିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ନାବିକ ଓଡ଼ିଶା ପଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ । ଫେରି ନପାରି ସେମାନେ ଗୋପାଳପୁରରେ ପହଁଚି ସାରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିବା ଏବଂ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଆକ୍ସନ ଏମିତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁଲିଯିବେ ବେପାର:-
ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀ ମହାସଂଘ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ବାତ୍ୟା ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ । ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ହୋଡ଼ିଂ ଓ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ । ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଏମିତି ଆକ୍ସନ ନେବେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ । ବର୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ହେବ । ୪୮ ଘଣ୍ଟାର କଥା । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣି କି ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି । ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଅଯଥା କିଣା କିଣି କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
