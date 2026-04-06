ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ବ ସେବା, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ୍

'ଆମ ସାଥୀ ଚାଟ୍ ବଟକୁ' କରାଯିବ ଅଧିକ ସହଜ । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ବ ସେବା ପାଇବେ ଜନସାଧାରଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ସହ ବିକଶିତ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷତା
Published : April 6, 2026 at 7:47 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆମ ସାଥୀ ଚାଟ୍ ବଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବାକୁ କରାଯିବ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ । ନୂତନ OAS ଏବଂ ORS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ସାଥୀ ଚାଟ ବଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ । ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଭିସି ଜରିଆରେ ନେବେ ତାଲିମ । ତାଲିମସହ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।


ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗତକାଲି (ରିବାବର) ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆମ ସାଥୀ ଚାଟ୍ ବଟର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଛି ସମୀକ୍ଷା। ହ୍ବାଟସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଆମ ସାଥୀ ଚାଟ ବଟକୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିପରି ଭାବରେ ସହଜରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତ୍ଵରିତ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ତାହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଥୀ ଚାଟ୍ ବଟର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ।

ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ସହଜରେ ଜଣାଇବା ସହ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକାରୀ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତ୍ଵରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ । ଏ ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକିୟା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ଯ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ସହ ହ୍ୱାଟସଆପରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁସମ୍ପାଦିତ ହେବ । ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତ୍ଵରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ଯ ନିଆଯିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ROTIରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ନୂତନ OAS ଏବଂ ORS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ସାଥୀ ଚାଟ ବଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିସି ଜରିଆରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହ ପ୍ରଶାସନର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବଦ୍ଧପରିକର । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ । ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ: ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଖୁବଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, DPC ଘୋଷଣା ପରେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା; ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଉ ୫ କେଜି ଚାଉଳ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

