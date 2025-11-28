ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗବେଷଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ।

ODISHA RESEARCH CONFERENCE 2025
ODISHA RESEARCH CONFERENCE 2025 (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 28, 2025 at 10:54 AM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟ ଗବେଷଣା ମହାକୁମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫୭ ଜଣ ଗବେଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଜେ ରାଓ ଯୋଗଦେଇ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗବେଷଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହ ଦେଶରେ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ନବୀନତମ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ନେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ଭାବେ ପରିଚତ କରାଇପାରିବ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଓ ମାନବଜାତିକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV BHARAT ODISHA)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଫେସର ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭାରତରେ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ICSSRର ଭୂମିକା ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗବେଷଣାର ମାନବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଗବେଷଣା ସାରାଂଶକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଗବେଷଣା ସାରାଂଶକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏହି ଅବସରରେ ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଆରଜେବିୟୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା ଭଞ୍ଜଜ୍ୟୋତି ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଭଞ୍ଜବାଣିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣାର ଦିଗ, ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଓ ଗବେଷଣାରୁ ଉବଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପାଠ କରିଥିଲେ।

ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଆରଜେବିୟୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା ଭଞ୍ଜଜ୍ୟୋତି ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଭଞ୍ଜବାଣି ଉନ୍ମୋଚନ
ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଆରଜେବିୟୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା ଭଞ୍ଜଜ୍ୟୋତି ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଭଞ୍ଜବାଣି ଉନ୍ମୋଚନ (ETV BHARAT ODISHA)


ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡିଶା ତଥା 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବୀନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅମୀୟ କୁମାର ରଥ ଏବଂ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଫିସର ଅନ ସ୍ପେସାଲ ଡ୍ୟୁଟି (ଓଏସଡି) ପ୍ରଫେସର ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ବିକଶିତ ଓଡିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗବେଷଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ।
ବିକଶିତ ଓଡିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗବେଷଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। (ETV BHARAT ODISHA)

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଗବେଷକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଗବେଷଣା ସାରାଂଶକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ ତଥା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ସହ ଜଡିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ସହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାସହ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସଂପର୍କୀତ ଗବେଷଣା ସାରାଂଶଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ।

ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫୭ ଜଣ ଗବେଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ
ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫୭ ଜଣ ଗବେଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫, ଯୋଗ ଦେବେ ୬୫୭ ଗବେଷକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : November 28, 2025 at 11:00 AM IST

TAGGED:

ODISHA RESEARCH CONFERENCE 2025
BERHAMPUR UNIVERSITY
ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ
ODISHA RESEARCH CONFERENCE 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.