ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫, ଯୋଗ ଦେବେ ୬୫୭ ଗବେଷକ

ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫୭ ଜଣ ଗବେଷକ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫, ଯୋଗ ଦେବେ ୬୫୭ ଗବେଷକ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫, ଯୋଗ ଦେବେ ୬୫୭ ଗବେଷକ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 11:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫୭ ଜଣ ଗବେଷକ। ଗବେଷକଙ୍କ ସମେତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ ଦେଶର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ରାଜ୍ୟ ଗବେଷଣା ମହାକୁମ୍ଭ ସଂପର୍କରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାଶ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫, ଯୋଗ ଦେବେ ୬୫୭ ଗବେଷକ (ETV BHARAT ODISHA)


ରାଜ୍ୟ ଗବେଷଣା ମହାକୁମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖଠାରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥ‌ିବା ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୬୫୭ ଜଣ ଗବେଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ।

ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଗବେଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧ‌ିକ-

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଗବେଷଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧ‌ିକ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାଶ । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ସହ‌ଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିସର୍ଜ ଏଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ ଫେଲୋସିପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିନରେ ଗବେଷଣା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା 257 ଜଣ ଗବେଷକଙ୍କ ସହ ଡିଏସଟି, ଏସଇଆରବି, ଆଇସିଏସଏସଆର, ବିଆରଏନଏସ, ଡିଏଇ, ଡିବିଟି ଆଦି ପ୍ରମୂଖ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଗବେଷଣା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ଚାରି ଶହ ଗବେଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗବେଷଣା ସାରାଶଂ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ସଂପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପେଟେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇନୋଭେସନର ଉଦଘାଟନ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ରହିଥିବା ଏହି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୮ଟି ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଗବେଷଣା ଅଗ୍ରଗତି ସଂପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ଏହାସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗବେଷଣାର ଦିଗ ଓ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସଂପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାବିତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବେ।

ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ କୁଳପତି, ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି, ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍କାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଉଭୟ ଉଦ‌ଘାଟନୀ ଓ ସମାପନ ଉତ୍ସବ ସ‌ହ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗବେଷଣା ସାରାଶଂକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯିବ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଓ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଜେ ରାଓ, ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଫେସର ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉଦ‌ଯାପନୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତାମିଲନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ତଥା ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏ.ପି. ଦାଶ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଏହି ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୧ଟି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, କୁଳସଚିବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ, ବିତ୍ତିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଶୋକ ଧାଙ୍ଗଡମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଫେସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନୀର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିରିଷ୍ଠ ପ୍ରଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଗବେଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ଯେମାନଙ୍କ ରହଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଗମନାଗମନ, ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯକ୍ଷ୍ମା ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ଆଇଏଲଏସର ‘HSP 16.3DC4' ଟିକା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ, କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ
ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ୨୦୨୫
ODISHA RESEARCH CONFERENCE 2025
BERHAMPUR UNIVERSITY
ODISHA RESEARCH CONFERENCE 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.