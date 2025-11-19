ଏମିତି ଗାଁ: Hello ଶୁଣିବାକୁ ହଟହଟା, 12 କିମି ଧାଇଁଲେ ମିଳେ ନେଟୱାର୍କ
ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଡ଼ାକିବାକୁ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁନି । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ।
ସମ୍ବଲପୁର: ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି କିଛି ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ । ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ନ ରହେ, ତେବେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଥାଏ । ଜଣେ ପ୍ରସୂତୀ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଡ଼ାକିବାକୁ ମିଳେନି ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କ । ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅନଲାଇନ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ କରାଯାଉଥିବ ତାହା କଳ୍ପନାତୀତ । ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଅଭାବ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଇଟିଭି ଭାରତର ଟିମ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏପରି ନେଟୱାର୍କର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ । ବାମରା ବ୍ଲକର ରଙ୍ଗିଆଟିକରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ।
ଏଠାରେ ନେଟୱର୍କ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି:
ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି l ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ନେଟୱାର୍କ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ l ଦେଶର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସହିତ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ସଂଯୋଜିତ । କ୍ଷଣିକେ ନେଟୱାର୍କ ଧୀମା ହେଲେ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଉଛି । ଏହାର ବିପରୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯାହା ଆଜି ବି ନେଟୱାର୍କ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ । ସେଠି କିପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠେ । ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀ ଠାରୁ ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେହି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେବି ଏପରି ଗାଁ ନାକଟିଦେଉଳ, ଜୁଯୁମୁରା, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା ଆମ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ।
ବାମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗିଆଟିକରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନେଇ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । କେଉଁଠି ନେଟୱର୍କ ରହୁଛି ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାୟବ l ଯାହା ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି l ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଅନଲାଇନ କାମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନେଟୱାର୍କ ସାହାରା:
ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାନଙ୍କରେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଜରିଆରେ ମହିଳା ତଥା ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଉଛି l ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାମ ସକାଳ 8 ଟାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ଅପଡେଟ କରିଥାନ୍ତି l ମାତ୍ର ରଙ୍ଗିଆଟିକରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡିକର୍ମୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଓ ପ୍ରସୂତିମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି l ଏହା ଆମେ କହୁନୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ l
ରଙ୍ଗିଆଟିକରାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଲିଳିମା କିସପଟା କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ଏଠାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ହିଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ନେଟୱର୍କ ଥାଏ l ସେହି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ l ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଡ଼ାଟା ଅପଡେଟ୍ କରୁ l ସକାଳ 9ଟା ହେଲେ ଆମକୁ ମୋବାଇଲରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ l
ପାଗ ଖରାପ ହେଲେ 12 କିମି ଯାଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା:
"ଆମର ଖାତା ବହିରେ କାମ ହେଉଛି, ଏହା ସହିତ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ କାମ ହେଉଛି l ତେବେ ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନେଟୱର୍କ ଆସେ ସେଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ l ସବୁ କାମ ଅନଲାଇନରେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି l ତେଣୁ ମା' ମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବାହାରକୁ ନେଇ ଫେସ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ l ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଗ ଖରାପ ଥିଲେ ବା ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଲେ, ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ମିଳେନି । ଫଳରେ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ମା' ମାନଙ୍କୁ ଫେସ କ୍ୟାପଚର ପାଇଁ 12 କିମି ଦୂର ବାମରା ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ l ଆଉ ସବୁ ମା' ମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବସରେ ବାମରାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି l ଏହିପରି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି" ବୋଲି ରଙ୍ଗିଆଟିକରାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଲିଳିମା କିସପଟା କହିଛନ୍ତି ।
ସଠିକ ସମୟରେ ମିଳୁନି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା:
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ରଙ୍ଗିଆଟିକରାର ଆଶାକର୍ମୀ ସାନ୍ତାରି ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡୋଲିନା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ l ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଶା କର୍ମୀ ସାନ୍ତାରି ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡୋଲିନା କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ l ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମା' ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ନେଟୱର୍କ ନଥିବା କାରଣରୁ ମା' ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି l ଏହା ପରେ ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ l ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଫୋନ ଲାଗେ ନାହିଁ । ବାହାରେ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲେ ଫୋନ ଲାଗିଥାଏ l"
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର:
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି l ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ଯା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି କୌଣସି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି l ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ନନ୍ଦିନୀ ସେଠ କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ l କେଉଁପଟେ ଫୋନ ଟିକେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ନେଟୱର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଛି l ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଫୋନ ଲାଗିଲେ 2 ପଦ କଥା ହେଲା ପରେ ଫୋନ କଟି ଯାଉଛି l କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଫୋନ କଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କରି ପାରୁନାହୁଁ l ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରି ହେଉନାହିଁ l ଯଦି ଫୋନ ଲାଗିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ନଚେତ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛି l ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ।"
ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ:
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା l ରଙ୍ଗିଆଟିକରାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ ଅଫିସର ଲିନାସ୍ମିତା ମିଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି,"ଯେ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି l କେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନଲାଇନ କାମ ପଡିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାକଡକୁ ଯାଇ କାମ କରୁ l ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥାଏ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେହି କାମ କରୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ OPD ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଇଡି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ l ଏହି ସବୁ ଅନଲାଇନ କାମ ଅଟେ, ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ସବୁ ବାହାରେ କରିବାକୁ ପଡେ l ଆମର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସବୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ l"
ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନେଟୱାର୍କରେ ସମସ୍ୟା:
ଅନ୍ୟପଟେ ବାମରା CDPO ମିନତୀ ମିଶ୍ର ଏହି ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମ କର୍ମୀ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ କର୍ମୀମାନେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ କୌଣସି ଅନଲାଇନ କାମ ପଡିଲେ କର୍ମୀମାନେ ପର୍ବତ ଉପର ଭଳି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫେସ କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି l ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ରଙ୍ଗିଆଟିକରା, ଲରିଆପାଲି, ଜରାବଗା, ରାବଗା, ଗଡପୋଷ, ବଡ଼ ଖଲିଆ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ଏନେଇ ଆମେ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ l"
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ:
ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି,"ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ଓ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି l ଏନେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି l ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ନେଟୱର୍କ ନାହିଁ ସେଠି BSNLର ଟାୱାର ଲଗାଯାଉଛି ଓ କିଛି ଜାଗାରେ 2G କୁ 4G କରିବାକୁ କାମ ଜାରି ରହିଛି l"
