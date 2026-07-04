ETV Bharat / state

ଫ୍ଲାସ ଫ୍ଲଡ୍ ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି; ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିଚାଳନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ ଅଧିକାରୀ

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Odisha Releases Disaster Preparedness Plan to Address Flash Floods Waterlogging and Landslides
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 4, 2026 at 7:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ମିଳିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନୂଆ ସ୍ଵରୂପ ସାଜିଛି ଭୂସ୍ଖଳନ । ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଡେଲରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

Odisha Releases Disaster Preparedness Plan to Address Flash Floods Waterlogging and Landslides
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat)

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବନ୍ୟା ତଥା ବର୍ଷାଜଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସମୁଦାୟଭିତ୍ତିକ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାଜନିତ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଏମଓୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିପିଆର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

Odisha Releases Disaster Preparedness Plan to Address Flash Floods Waterlogging and Landslides
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat)

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ଵୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୦ଟି ସହରାଞ୍ଚଳର ତାଲିକା କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦିଗରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠିରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ବର୍ଷାଜଳ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ଦ୍ଵାରା ବର୍ଷାଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Odisha Releases Disaster Preparedness Plan to Address Flash Floods Waterlogging and Landslides
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat)


ସୁନାମିପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ:

ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରତଟବର୍ତ୍ତୀ ୩୮୧ଟି ସୁନାମିପ୍ରବଣ ଗ୍ରାମ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିବିଧ ସମୁଚିତ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନାମି-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଓସି-ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ଵାରା ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (Tsunami Ready Recognition Programme) ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୬ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସୁନାମି-ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁନାମି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପୂର୍ବ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୂଚନା ଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା INCOIS ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ INCOIS କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶଦ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ତ୍ଵରିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

Odisha Releases Disaster Preparedness Plan to Address Flash Floods Waterlogging and Landslides
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat)


ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନୂଆ ସ୍ଵରୂପ ସାଜିଛି ଭୂସ୍ଖଳନ । ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେଠିକାର ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବେ । ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ଯ ଚାଲୁ ରହିଛି । ସେହିପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘନକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଘର ଗୁଡି଼କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Odisha Releases Disaster Preparedness Plan to Address Flash Floods Waterlogging and Landslides
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat)



ବୈଠକରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆୟୁକ୍ତ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କୀ ଏବଂ INCOIS ହାଇଦ୍ରାବାଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭିତ୍ତିଭୂମି; ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରେ ଡପ୍ଲର ରାଡାର

ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ; ୩ ରେଞ୍ଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FLASH FLOODS IN ODISHA
LANDSLIDES IN ODISHA
DISASTER PREPAREDNESS PLAN ODISHA
ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା
FUNDS TO TACKLE URBAN FLOODING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.