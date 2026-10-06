ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଖରା: ପୁରୀରେ ୧୩୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୋମବାରର ତାତି
ପୁରୀରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୬.୭ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଯାହା ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
Published : October 6, 2026 at 7:07 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 7:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଶ୍ୱିନରେ ବୈଶାଖର ତାତି ! ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସହରମାନଙ୍କରେ । ଗତ 130 ବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ତାପମାତ୍ରା ସୋମବାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ପୁରୀରେ ସୋମବାର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୬.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୮୯୬ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପୁରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ।
ପୁରୀରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୬.୭ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ୩୬.୩ ଡିଗ୍ରୀ, ଯାହା ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୪ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
ସେହିପରି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟଏକ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ସହର ପାରାଦୀପରେ ୩୬.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ୧୯୬୯ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୋମବାର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ୧୯୫୨ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବରର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା 42 ବର୍ଷୀୟା ସୁଭାଷିନୀ ସାହୁ କହନ୍ତି, "ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ପଡେ ଏବଂ ପାଗ ଖୁବ ମନୋରମ ରହିଥାଏ । ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଅନେକ ଲୋକେ ପୁରୀ ବୁଲିଯିବା ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛ, ଏ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଟାଣ ଖରା ଓ ଅସହ୍ୟ ତାତି ବି ହେଉଛି ।"
କାହିଁକି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏତେ ତାତି?
ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି IMD ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି, “ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ । ଆକାଶ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହେ। ସମୁଦ୍ର ଦିଗରୁ ପବନର ପ୍ରବାହ କମିଯାଏ। ଏଥିସହ ଧୂଳି ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ତୀବ୍ରତା ବା ସୋଲାର ଇନସୋଲେସନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଫଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ।”
IMD ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଏଲ୍ ନିନୋ (El Niño) ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। IMDର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭୂମଧ୍ୟରେଖୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲ୍ ନିନୋ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିବା IMD କହିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି, ୨୦୨୬ରେ ଏଲ୍ ନିନୋ ଜୁନ୍ରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଭାରତର ତାପମାତ୍ରା ଓ ବର୍ଷା ଉପରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଏକାକୀ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦ୍ରୀୟ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସୋଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର (CEC) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହନ୍ତି, " ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅକ୍ଟୋବର ୫ର ରେକର୍ଡ ତାତିକୁ କେବଳ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକାଶ, କମ୍ ସମୁଦ୍ରୀୟ ପବନ ଓ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହ ବୃହତ୍ ଜଳବାୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଆଦି କାରଣମାନ ମିଶି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଉଷ୍ମତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।"
କେଉଁଠି ବଢିଛି କେତେ ତାପମାତ୍ରା
IMDର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୫ରେ ପୁରୀର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪.୧ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ ୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୫ ଓ ୬ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ୧୧ଟା ୩୦ ସମୟର ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନା କଲେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରୀରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ବଢ଼ି ୩୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୩.୬ରୁ ୩୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୩.୮ରୁ ୩୪.୨ ଡିଗ୍ରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୋପାଳପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୩୩.୦ରୁ ୩୪.୦ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପରେ ୩୩.୪ରୁ ୩୩.୮ ଡିଗ୍ରୀକୁ ବଢ଼ିଛି।
"ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯଦି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଲାଗି ରହେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ଯାଇ ନପାରେ" ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରୁ ୯ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ତାତିରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଂଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ୮ ତାରିଖ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼,କେଉଁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ? ଶିଖାଇଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ; ୧୩ରେ ଲଘୁଚାପ, ଦଶହରାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା