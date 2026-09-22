ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ! ୩ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ୨୫୬ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ; ତେଣେ ହାତୀ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ୪୩୧ ମୃତ

ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ୧୩ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୨ ଶିକାରୀ ଗିରଫ; ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୩୧,୭୪୨.୬୮ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ୭,୧୫୬ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ODISHA ELEPHANT DEATHS
ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ୧୩ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୨ ଶିକାରୀ ଗିରଫ; ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୩୧,୭୪୨.୬୮ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ୭,୧୫୬ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୨୫୬ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ୧୩ଟି ହାତୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଶିକାର ମାମଲାରେ ୩୨ ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷରେ ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ୪୩୧ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୪୮୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ବ୍ୟାପକ ଘର ଓ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।

ODISHA ELEPHANT DEATHS
ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ୧୩ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୨ ଶିକାରୀ ଗିରଫ; ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୩୧,୭୪୨.୬୮ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ୭,୧୫୬ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। (ETV Bharat Odisha)
  • ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମଣିଷ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ

ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଡଃ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ, ଶିକାର ଏବଂ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି।

  • ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୩-୨୪ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୨୫୬ଟି ହାତୀ ମରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ୧୩ଟି ହାତୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଶିକାର ଅଭିଯୋଗରେ ୩୨ ଜଣ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।

ହାତୀଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

  • ୩ ବର୍ଷରେ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ନେଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

  • ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫

- ୧୪୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୧୯୭ ଜଣ ଆହତ

- ୭୩ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

- ୨,୪୬୯ଟି ଘର ଆଂଶିକ ନଷ୍ଟ ଓ ୨୬୦ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ

- ୧୪,୮୯୨ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ

  • ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬

- ୧୯୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୧୮୭ ଜଣ ଆହତ

- ୪୮ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

- ୨,୯୬୦ଟି ଘର ଆଂଶିକ ନଷ୍ଟ ଓ ୧୩୬ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ

- ୧୪,୦୨୧.୫୯ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ

  • ୨୦୨୬-୨୭, ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା

ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ...

- ୯୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ୧୦୫ ଜଣ ଆହତ

- ୧୨ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

- ୧,୨୭୦ଟି ଘର ଆଂଶିକ ନଷ୍ଟ ଓ ୬୧ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ

୨,୮୨୯.୦୯ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ

  • ମୋଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ?

ଗତ ୩ ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ମିଶାଇଲେ ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷରେ,

ମଣିଷ - ମୃତ୍ୟୁ: ୪୩୧ ଓ ଆହତ: ୪୮୯

ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ - ମୃତ୍ୟୁ: ୧୩୩

ଘର - ଆଂଶିକ ନଷ୍ଟ: ୬,୬୯୯ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ: ୪୫୭

ମୋଟ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ/ନଷ୍ଟ: ୭,୧୫୬

ଫସଲ - ମୋଟ ୩୧,୭୪୨.୬୮ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

ODISHA ELEPHANT DEATHS
ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ୧୩ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୨ ଶିକାରୀ ଗିରଫ; ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୩୧,୭୪୨.୬୮ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ୭,୧୫୬ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। (ETV Bharat Odisha)
  • ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବାକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ?

ହାତୀଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଚାରଣଭୂମିର ବିକାଶ ଓ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି।

ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରୁ ହାତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକାର ନିରୋଧକ ଶିବିର ସ୍ଥାପନ, ନିୟମିତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ Anti-depredation Squad ଓ Anti-poaching Squad ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ବିଦ୍ୟୁତ, ରେଳ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରାଯାଇ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଗତିବିଧି ଓ ମଣିଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

  • ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବାକୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ

ସଂଘର୍ଷ କମାଇବା ପାଇଁ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିରୋଧକ ଦଳ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।

ସେହିପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ; ଖାଲ ଖନନ, ପଥର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ, ‘ଜନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗଜ ରକ୍ଷା’ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୌରତାରବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗଜସାଥୀ ନିୟୋଜନ

ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।

ODISHA ELEPHANT DEATHS
ଶିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ୧୩ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୩୨ ଶିକାରୀ ଗିରଫ; ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୩୧,୭୪୨.୬୮ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ୭,୧୫୬ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। (ETV Bharat Odisha)
  • ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ସଚେତନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତାହତ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାରାଶି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି (VSS) ଓ ପରିବେଶ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି (EDC) ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା କରାଯାଉଛି।

ହାତୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଚାରଣଭୂମି ବିକାଶ, କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରୁ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକାର ନିରୋଧକ ଶିବିର ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, 10 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 927 ହାତୀ, ଗଲାଣି 1349 ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ELEPHANT HUMAN DEATH
ODISHA
ODISHA FOREST DEPARTMENT
ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ
ODISHA ELEPHANT DEATHS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.