ଜଳାଶୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ୩ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୧୮୨୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା
ଗତ ତିନି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, 2023-24ରୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳାଶୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧୮୨୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 12, 2026 at 8:05 AM IST
Odisha Waterbody Restoration ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳାଶୟ, ପୋଖରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳ ଉତ୍ସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଗତ ତିନି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ୧୮୨୯ କୋଟି ୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ହୋଇଛି ଜଳ ଉତ୍ସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର । ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାୟୀ ଯୋଜନା (PMKSY), ଅମୃତ ସରୋବର(AMRUT), ମନରେଗା (MGNREGS) ଏବଂ ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଧରି ରଖିବା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପୁନଃଭରଣ କରିବା ।
Water bodies are among our most valuable community assets. They support agriculture, recharge groundwater, sustain livelihoods and help communities cope with water stress.— Dilip ray (@DilipRayOdisha) August 10, 2026
In the Rajya Sabha, I sought details on the restoration of traditional ponds and water bodies in Odisha,… pic.twitter.com/SDM6GXQvEB
୨୦୧୫-୧୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା PMKSYର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର । ଏହା ଅଧୀନରେ ‘ହର୍ ଖେତ୍ କୋ ପାନି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଗଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ।
ସେହିପରି ୨୦୨୩-୨୪ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ତିନି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧୬୨.୮୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ଏହି ଅର୍ଥରେ ୪୩୩ଟି ଜଳ ଉତ୍ସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
AMRUT:
ଅମୃତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିକାଶ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର AMRUT ୨.୦ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୬୨୧.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ୨୭ଟି ଜଳାଶୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିକାଶ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଜଳ ଉତ୍ସ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମନରେଗାରେ । ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦୪୫ କୋଟି ୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି । ଏହି ଅର୍ଥରେ ୧୯ ହଜାର ୧୩୧ଟି ଜଳଉତ୍ସ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପୂରଣ ହେଉଛି । ପୋଖରୀ ଖନନ, ଜଳାଶୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଭଳି କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି ।
ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଓ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୧୯ରୁ ଚାଲିଛି ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୨୫ ହଜାର ୨୫୩ଟି ଜଳ ଉତ୍ସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଧରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନଃଭରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାୟୀ ଯୋଜନା (PMKSY) ଅଧୀନରେ, ଓଡ଼ିଶା 162.875 କୋଟି ପାଇଥିଲା । 433ଟି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ।
- AMRUT 2.0 ଅଧୀନରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 621.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 27ଟି ଜଳାଶୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
- MGNREGS ଅଧୀନରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏପରି 19,131ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1,045.23 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।
- ଜଳଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ: ଜଳଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ, (JSA: CTR) ଅଧୀନରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳାଶୟର 25,253ଟି ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଏହି ପରିମାଣ ଆସିଛି । ସାଂସଦ ଦିଲୀପ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷକରି କୃଷି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଝରଣା, ପୋଖରୀ, ଜଳପଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବର୍ଷସାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅଟକିଛି ବରୁଣେଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକ; ୯୦ କୋଟି ଓ ୯ ଏକର ଜମି ଥିଲେ ବି ଶେଷ ହୋଇନି କାମ, ସଂସଦରେ ଉଦବେଗ
ମାଗଣା ରାସନ୍ରେ ଏବେ 'ଚଏସ୍'ର ଦାବି; ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ସହ କେବେ ମିିଳିବ ଗହମ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର