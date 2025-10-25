କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରାୟଗଡ଼ାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ମୁନିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଅମ୍ବାଦଳା ଗାଁର କେ ଦୀପକ କୁମାର ।
Published : October 25, 2025 at 9:13 PM IST
Odia Youth Among Victims Of Kurnool Bus Fire Tragedy ରାୟଗଡ଼ା: କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଅମ୍ବାଦଳା ଗାଁର କେ ଦୀପକ କୁମାର । ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୩ ତାରିଖ ଦିନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ପାଇଁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ।
ବସଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲା ଚିନ୍ନାଟେକୁର ଗାଁ ନିକଟ 44 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଫଳରେ ବସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 20 ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମୃତକ କେ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ଗାଁ ଅମ୍ବାଦଳାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ତେବେ ଦୀପକ ବାପା-ମାଆର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଦୀପକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ମୃତଦେହକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ କହିଛନ୍ତି," କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 20ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ । ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଛି, ତାହା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଆରଟିଓଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ବସଟି କାହା ନାଁରେ ରହିଛି ଏବଂ କେବେ ଠାରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ? ତାହାର ତଦନ୍ତ କରି ଜଣାଇବେ ।ଏନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବ, ସେମାମନେ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍: 20 ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଘରୋଇ ବସରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ; ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ 21 ଯାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼