ନାବାଳକକୁ ବାଲିରେ ପୋତି ଥିଲେ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ରାୟଗଡ଼ା ମେରିଙ୍ଗିରେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା । ନାବାଳକୁ ନଦୀ ପଠା ବାଲିରେ ପୋତି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିବା 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ନାବାଳକ ।
Published : January 30, 2026 at 12:02 PM IST
Rayagada Minor buried In Sand ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା । ମେରିଙ୍ଗି ସାନନଦୀ ପଠାରେ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଆଯିବା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ବେଳେ, ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଭେନାଇଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁଣୁପୁର କୋର୍ଟରେ ୧୮୩ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଆକ୍ଟରେ ନାବାଳାକର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଗୁଣପୁର ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୀଡିତ ନାବାଳକ ଗୁଣୁପୁର ଥାନା ମେରିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ମାମୁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲା । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଜୁ ଶବର, ମିଟୁ ଶବର ଏବଂ ଶୁକ୍ଲାଙ୍ଗ ଶବର ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ ନାବାଳକ ମିଶି ତାକୁ ସାନନଦୀ ବାଲି ପଠାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୀଡ଼ିତ ନାବାଳକକୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ନେଇ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତ ନାବାଳକର ବାପା ଓ ମାଆ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଗୁଣୁପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ।
ପୀଡିତ ନାବାଳକ ନିଜ ଘର ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଖିଲାପଦର । ପୁଅକୁ ବାଲିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ ବାପା ଓ ମାଆ । ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୁଣୁପୁର ଥାନାରେ ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ନାବାଳକର ବାପା କହିଛନ୍ତି, " ଅଭିଯୁକ୍ତ 6 ଜଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ମେରିଙ୍ଗି ନିକଟ ସାନନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅକୁ ବାଲି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ମନା କରିବାରୁ , ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନାବଳକକୁ ବାଲିରେ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତି ରଖିଥିଲେ । "
ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲା । ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ପୁଣି ବାଲିରେ ପୋତିଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନାବାଳକକୁ ବାଲି ଭତିରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ନାବାଳକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାୟଗଡ଼ା ଏସପି ସ୍ବାତୀ ଏସ୍ କୁମାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
