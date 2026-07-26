ପାହାଳ ରସଗୋଲା...ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱାଦ: ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଇତିହାସରୁ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ
'ରସଗୋଲା ଦିବସ' ଆସିଲେ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା । ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତୀକ ଏହି ମିଠା । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 26, 2026 at 5:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାହାଳ... ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ଆସେ ଗରମା ଗରମ ରସଗୋଲା କଥା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି କେବଳ ଏକ ବଜାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ମିଠା ପରମ୍ପରାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ଦେଶ-ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ୱାଦର ଠିକଣା ପାଲଟିଛି । ରସଗୋଲା ଦିବସ ଅବସରରେ ପାହାଳର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ରସଗୋଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତୀକ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ତିଥି ଅବସରରେ ପାଳିତ ହୁଏ "ରସଗୋଲା ଦିବସ" ।
ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଇତିହାସ:
ପାହାଳରେ ରସଗୋଲା ତିଆରିର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ୭୦ରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । କୁହାଯାଏ ଯେ, କଟକର କେଳୁ ଚରଣ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାହାଳର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଟିଏ ଖୋଲି ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତକରି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଧୀରେ ଧିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ହେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ସାଲେପୁର ଓ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି ପାହାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଟକି ଗରମ ରସଗୋଲାର ସ୍ୱାଦ ନେଉଥିଲେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଳ "ରସଗୋଲା ହବ୍" ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା । ଆଜି ପାହାଳରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ମିଠା ଦୋକାନ ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ଲୋକକଥା:
ପାହାଳ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ କେତେକ ଲୋକକଥା ରହିଛି । ପାହାଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗାଈ ପାଳୁଥିଲେ । ପ୍ରଚୁର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା । ଖାଇବା ପରେ ଯାହା ବଳୁଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାହାରେ ଫୋପାଡି ଦେଉଥିଲେ । ଏହା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କ ନଜରରେ ପଡିଥିଲା । ପ୍ରଚୁର କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଦେଖି ସେବାୟତ ଜଣକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଛେନା ଓ ଛେନାରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିଖାଇଥିଲେ । ସେବେଠୁ ପାହାଳରେ ଛେନାରୁ ରସଗୋଲା ତିଆରି ହୋଇ ଆସୁଛି ।
ଦୈନିକ କେତେ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ବିକ୍ରି ହୁଏ:
ସାଧାରଣ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ, ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ଦୀପାବଳି ଓ ବିବାହ ଋତୁରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୫ରୁ ୭ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ରସଗୋଲା ତିଆରି କରାଯାଏ । ପାହାଳର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏହି ଶିଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହା ସହ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ 60-70 କେଜି ଛେନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ରସଗୋଲାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପରେ "ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା"ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି । ପାହାଳ ରସଗୋଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ଡିିପିଆର୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ , କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ରସଗୋଲାକୁ କିଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିବ ସେଥି ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ରସଗୋଲା ହବ୍ କରିବାକୁ ଉତ୍କଳ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡିପିଆରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏମଏସଏମଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପାହାଳରେ କମନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର (ସିଏଫସି) ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଢ଼ ଏକର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ମିଠା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାୟରେ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମିଠା ପଠାଇ ମିଠା କାରିଗର ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏମଏସଏମଇ (MSME) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ କଟକସ୍ଥିତ ଏମଏସଏମଇ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗରେ ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ୍ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର, ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିିଠା କାରୀଗରମାନେ ବହନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ମିଠାର ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ମିଠାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଏବଂ କୋଲ୍ଡଷ୍ଟୋରର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରାଯାଇ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମିଠା ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
2000 ବାସିନ୍ଦା ରସଗୋଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର:
ପାହାଳ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ରାଜପଥରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବଜାର । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରସଗୋଲାରର ଏକ ହବ୍ । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ବାସିନ୍ଦା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମିଠା ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପାହାଳରେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରସଗୋଲା ତିଆରି ହୁଏ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ଦୋକାନ ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 100ଟି ଦୋକାନ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାହାଳ ମିଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘର ସଭାପତି ।
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଫେମସ୍ ପାହାଳ ରସଗୋଲା :
ପାହାଳର ରସଗୋଲାର ସ୍ବାଦ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଏହି ରସଗୋଲାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ପଡେ । ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡା, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଳପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ପଠାଯାଉଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ରାୟପୁର ଭଳି ବଡ ବଡ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଳ ରସଗୋଲାର ଚାହିଦା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାହାଳ ମିଠା ବଜାରର ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ ଲେଙ୍କା ।
ରସଗୋଲାର ଦାମ କେତେ:
ପାହାଳରେ ଥିବା ରସଗୋଲାର ଦାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଯେମିତିକି ଛୋଟ ରସଗୋଲାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ଆକାର ହିସାବରେ 10, 20, 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ରସଗୋଲା ସହ ଏଠାରେ ଛେନାପୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳେ । ଛେନାପୋଡର ଦାମ 1 କେଜିକୁ 300 ଟଙ୍କା, ଛେନା ଗଜାର ଦାମ 1 କେଜିକୁ 200 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ପିଛା 50 କେଜିରୁ 1 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେନା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ରସଗୋଲାକୁ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାହାଳ ରସଗୋଲା:
ଜଣେ ମିଠା ପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ କିମ୍ବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗାଡି ଯୋଗେ ଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପାହାଳ ନିକଟରେ ଗରମ ଗରମ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ମଜା ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ପାହାଳର ରାସଗୋଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ।"
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଯିବା ସମୟରେ ପାହାଳ ନିକଟରେ ମିଠା ଖାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଏଠାରେ ମିଠା ଖାଇବା ସହିତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଉ । ପାହାଳର ରସଗୋଲାର ସ୍ବାଦ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଏଠାର ଗରମ ଗରମ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ।
କଣ କହୁଛି ରସଗୋଲାର ଇତିହାସ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାରେ ରସଗୋଲାର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳୁ ହୋଇଆସୁଛି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ଫେରବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବାର ବିଧି ରହିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ରସଗୋଲା ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବାରୁ ରସଗୋଲାର ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଏ । ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ରସଗୋଲା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବିକଳାନନ୍ଦ କରଙ୍କ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ଓ ପାହାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରସଗୋଲା ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ।
ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ:
ରସଗୋଲା ଦିବସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିବସ, ଯାହା ପବିତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏହା ୨୦୧୫ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ, ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଜିଆଇ (GI) ମାନ୍ୟତା:
୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲାକୁ ଜିଆଇ (GI) ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ୨୯ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (ଏକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା) ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମିତିଙ୍କ ନାମରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭୌଗଳିକ ଉପଦର୍ଶନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
WEP ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ପାହାଳ ରସଗୋଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ମଲ୍ଟି-ପ୍ରଡକ୍ଟ MSME ପାର୍କ ଉଦଘାଟିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର