ନୀତି ଆୟୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା
ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଆ ରହିଛି । ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ।
Published : March 13, 2026 at 4:19 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଆଗରେ ରହିଛି । ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଫିସ୍କାଲ୍ ହେଲ୍ଥ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ–୨୦୨୬’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୩–୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭୩.୧ ଅଙ୍କ ସହ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା । ମଜବୁତ ରେଭେନ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରହ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଋଣ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି ବୋଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ୨୦୨୩–୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଗୋଆ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଶୀର୍ଷ ୧୦ ରାଜ୍ୟର ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ୭୧.୨, ରେଭେନ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରହରେ ୮୦.୩, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ୫୮.୭, ଋଣ ସୂଚକରେ ୯୫.୮ ଓ ଋଣ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱରେ ୫୯.୫ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲଗାତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଆସୁଛି ।
୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ ଜିଏସଡିପିର ୧.୭୩% ଥିଲା । ଏହାର ଋଣ-ଜିଏସଡିପି ଅନୁପାତ ୨୦୧୯-୨୦ରେ ୨୩.୪୬%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୪.୩୯% ହୋଇଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆର୍ଥିକ ବିସ୍ତାର ଋଣ ସଂଗ୍ରହକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ସୁଧ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ୨୦୧୯-୨୦ରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ୫.୯୭%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ୨.୮୮% ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।
ଖର୍ଚ୍ଚ:
ସାଧାରଣ ସେବା ଉପରେ ବ୍ୟୟ ୧୨.୩% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସେବା (୨୦.୭%) ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସେବା (୪୩.୪%) ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ୧୩.୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ୨୯.୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସେବା (୩୮.୨%) ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା (୧୨.୨%)ରେ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଗତ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
2023-24ରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର 13.2% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି 14.4% ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର 5.7% ତୁଳନାରେ 8.2% ଅଧିକ ଥିଲା । ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ସୁଧ ଦେୟ, ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚର ୩୬% ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୧୯-୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ୬.୮% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ମାନ:
SGST, ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି 2019-20ରେ 0.68% ରୁ 2023-24 ରେ 1.65%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଖଣି, କୋଇଲା, ଲିଗନାଇଟ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପିଏସୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭାଂଶରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେତୁ ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୪,୬୪୭ କୋଟିରୁ ୨୬୧.୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୫୩,୦୧୧ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨୪.୧% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (୨୦୧୯-୨୦ ରୁ ୨୦୨୩-୨୪) ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏବଂ FRBM ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ୩.୧% ହ୍ରାସ ପାଇଲା । ଯାହା GSDPର ୧.୭୩% ରହିଛି । ୨୦୨୨-୨୩ ତୁଳନାରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ୫୮.୧୧% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।
ଋଣ ସୂଚକାଙ୍କ ଏବଂ ଋଣ ସ୍ଥିରତା:
ଋଣ ଏବଂ ଜିଏସଡିପି ଅନୁପାତ ୨୦୧୯-୨୦ରେ ୨୩.୪୬% ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୧୪.୩୯% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଋଣ ସଂଗ୍ରହକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ସୁଧ ଦେୟ ୨୦୧୯-୨୦ରେ ୫.୯୭% ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨.୮୮% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ରାଜସ୍ୱର କମ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ଦାୟିତ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ।
ଲଗାତର ଆଗୁଆ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା:
ଏନେଇ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜୀବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ନୀତି ଆୟୋଗର ଫିସ୍କାଲ୍ ହେଲ୍ଥ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ–୨୦୨୬ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଏହା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡିଶା ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଯାହା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଖବର । ନୂଆ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯାହା କୃଷି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ସେଥିରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।’
