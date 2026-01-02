ETV Bharat / state

ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ୧ନଂ; ଦେଶର ୧୦ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୭ ସହର, ଟପ୍ ରେ ତାଳଚେର

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର । ତାଳଚେର ହେଉଛି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର । ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ୭ଟି ସହରରେ AQI ୩୦୦ ପାର୍ ରହିଛି ।

ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ୧ନଂ; ଦେଶର ୧୦ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୭ ସହର, ଟପ୍ ରେ ତାଳଚେର
ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ୧ନଂ; ଦେଶର ୧୦ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୭ ସହର, ଟପ୍ ରେ ତାଳଚେର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 2, 2026 at 10:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଏପରିକି ଦେଶର ୧୦ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ସହର ରହିଛି । ଆଉ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ତାଳଚେର । ଆଜି ଏହା ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର । ଯାହା କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର ହେଉଛି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର । ଏପଟେ ଦେଶର ୧୦ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ୭ଟି ସହରରେ AQI ୩୦୦ ପାର୍ ରହିଛି ।

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର । (ETV Bharat Odisha)
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେଣି । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏପରି ହେଲାଣି ଯେ, ସରକାର ପରିବହନ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଲମ୍ବାଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନତମାମ୍‌ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲାଣି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ୭ଟି ସହରରେ AQI ୩୦୦ ପାର୍ ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ୭ଟି ସହରରେ AQI ୩୦୦ ପାର୍ ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ:-
ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର । ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୁଲେଟିନରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ୧୦ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ୭ଟି ସହରର AQI ୩୦୦ ପାର ହୋଇଛି । ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ୧୦ଟି ସହରର AQI ଯଥାକ୍ରମେ-

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ୧୦ଟି ସହରର AQI

  1. ତାଳଚେରରେ AQI ୩୮୦
  2. ଅନୁଗୁଳରେ AQI ୩୪୬
  3. ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତିରୁପତିରେ AQI ୩୪୧
  4. ରାଜସ୍ଥାନ ବିକାନେରରେ AQI ୩୨୯
  5. କଟକରେ AQI ୩୨୪
  6. ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଂଗରୌଲିରେ AQI ୩୨୦
  7. ବାଲେଶ୍ୱରରେ AQI ୩୧୮
  8. ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ AQI ୩୧୭
  9. ବାରିପଦାରେ AQI ୩୧୨
  10. କେନ୍ଦୁଝରରେ AQI ୩୧୧
ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ୭ଟି ସହରରେ AQI ୩୦୦ ପାର୍ ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ୭ଟି ସହରରେ AQI ୩୦୦ ପାର୍ ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାକାମ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଲଡିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ତେଣୁକରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ପଡିରହିଥିବା ଧୂଳି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢୁଛି । କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସହର ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ରହୁଛି । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପକଣ୍ଠରେ ରହୁଥିବାରୁ AQIର ମାତ୍ରା ବଢୁଛି । ସଂପ୍ରତି ଶୀତଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ରହୁଛି । ଏହା ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ଭିତରେ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର ହେଉଛି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ।
ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର ହେଉଛି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାଜନକ, ନାହିଁ ସଚେତନ କି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଷ ବଳୟରେ ଓଡିଶା; ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ସମାନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର 5 ସହର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TALCHER TOP CITY AQI
MOST POLLUTED TOWN IN INDIA
TALCHER RECORDED POORER AQI
AIR QUALITY INDEX
TALCHER RECORDED POORER AQI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.