ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ କି ବିଜେପି ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 1, 2026 at 2:43 PM IST
ODISHA RAJYA SABHA BYPOLL , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜିଠାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ? ସେନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଛୁଟିଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଆଜିଠାରୁ ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ।
- ଜୁନ ୧ ରୁ ଜୁନ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ
- ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ
- ଜୁନ ୯ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ
- ଜୁନ ୧୧ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସୁଦ୍ଧା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର
- ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ
- ଜୁନ ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ
ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ:
ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟପଦ ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ଏହି ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି । ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୮ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ୯ରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସମୀକରଣ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପୁଣି ଥରେ ଦେବାଶିଷ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ କି ?
୨୪ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଦିଗରେ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପରେ, ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସୁଜିତ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ତେବେ ମମତା ମହନ୍ତ ଓ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବାର ତୃତୀୟ ନେତା ହେବେ । ତେବେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଆସନକୁ ନେଇ ଦଳର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରଣନୀତି କଣ ରହୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର