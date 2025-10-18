ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିବ ରାଜଭବନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରଶକ୍ତି ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କୋଠା ହେବ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନ ହେବ ନେଟ ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସ । ଖୁବଶୀଘ୍ର 400 କିଲୋଓ୍ବାଟ ସୌର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : October 18, 2025 at 9:27 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 9:58 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିବ ରାଜଭବନ। ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏକ ସବୁଜ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦାରା ରାଜଭବନ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଏକ ନେଟ୍-ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଭବନ ସବୁଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଐତିହ୍ୟ ସରକାରୀ କୋଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ମିଶନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା।
ନେଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ କଣ ?
ଏକ ନେଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ସୌରଶକ୍ତି ଭଳି ନବୀକରଣୀୟ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଓ ଅପଚୟ ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ କରିଥାଏ ।
ଏହାର ସୁଫଳ କଣ ରହିଛି ?
ରାଜଭବନର ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ବାରା କାର୍ବନ ପଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ହେବ ।
ସେହିପରି ଶକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଓ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।
ଏକ 150 କିଲୋଓ୍ବାଟ ସୌର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଅତିରିକ୍ତ 400 କିଲୋଓ୍ବାଟ ସୌର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ରାଜଭବନର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ।
ସେହିପରି ସରକାରୀ ଫ୍ଲିଟକୁ ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କାର୍ବନ ପାଦଚିହ୍ନ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ । ସବୁଜ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ।
ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମାଇବ। ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୀଡ଼କୁ ତାହା ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରିବ।
ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ରାଜଭବନ :
ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଭବନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ । କାରଣ ଏଠି କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ପରିମାଣ ରହିବ ଜିରୋ । ମେ ମାସରେ ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ଏହି ପରିମାଣକୁ ୪୦୦ kw ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୋଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଭବନ କେବଳ ପୁରୁଣା ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବନାହିଁ ବରଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଶୂନ୍ୟ କରିବ ରାଜଭବନ:
ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର 400 କିଲୋୱାଟ୍ ସୌରଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ 150 କିଲୋୱାଟ୍ ସୌରଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ୪୦୦ କିଲୋୱାଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ, ରାଜଭବନ ଏକ ନେଟ୍-ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି, " ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ପୂର୍ବରୁ 150 କିଲୋୱାଟ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ 400ଜିଲୋୱାଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭନକୁ ଏକ ନେଟ୍-ଜିରୋ ଶକ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିବା। ସବୁଜ ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା, ସ୍ଥାୟୀ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରତି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅଧୁନିକ ଦାୟିତ୍ଵପୂର୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି। ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ପସନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପରି ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ରାଜଭବନ କେବଳ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। "
ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ଏକ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ତେବେ ଏବେ ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ । ଅର୍ଥାତ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଖୁସିରେ କଥା ହେଉଛି ରାଜଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ଖାଲି ସଫଳ ହେବନାହିଁ ବରଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ। ଏନେଇ ରାଜ ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ଦିଆଯିବ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ନୁହେଁ ଗତ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ରାଜଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଇଭି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଯାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଉ ଏବେ ତାହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ,ଏହି 400 kW ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ନେଟ୍-ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରଜଭବନ ପରିଣତ ହେବ ।
ରାଜ୍ୟପାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-କୁସୁମ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର: ମୁଫତ୍ ବିଜଲି ଯୋଜନା ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସୌର ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର