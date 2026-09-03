ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ IMDର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଉପକୂଳ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 3, 2026 at 4:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ଷା କବଳରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ତା ସହିତ ଜଡିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନଠାରୁ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ, ଉଚ୍ଚତା ସହ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସଙ୍କେତ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ତେବେ ୭ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 3, 2026
Day-1 to Day-6 : No Warning.
Day-7: Isolated Heavy Rainfall Warning.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/TTMSiqDBov
୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା:
ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ - ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦେଇ ଲଘୁଚାପ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆଉ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ନାହିଁ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସହ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଉପକୂଳ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
Rainfall Forecast for the State. Day-1 to Day-7 : Light to Moderate Rainfall. #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/QJKuV43x0G— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 3, 2026
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣିପାଗ ହାଲଚାଲ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମାରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ନୟାଗଡ଼ର ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ୭.୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପୁରୀରେ ୩୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୌଦ୍ଧରେ ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୧୭୧.୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ପରିମାଣଠାରୁ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ, ଏଣିକି କମିବ ବର୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର