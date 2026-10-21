ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା; ୨୩ରେ ଲଘୁଚାପ, ୨୪ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !
୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ୨୬ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 21, 2026 at 5:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ମିଆଁମାର ଉପରେ ରହିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ସକାଳ ୮:୩୦ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ୫.୮ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି । ଆଜି ଏହା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ।
ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #21stOctober,2026. https://t.co/XD519p9cEN— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 21, 2026
ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି...
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ୨୬ ତାରିଖ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ।
Warning for Odisha. Day-1 to Day-5: No Warning. Day-6 & Day-7 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. #odisha #weather #warning https://t.co/VQlTMVboqZ— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 21, 2026
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ୟୁରୋପୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ NOAAର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ,ପ୍ରଣାଳୀଟି ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରେ । ପରେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଉପକୂଳରେ ଏବଂ କେବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପ-ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳୀୟ ରିଜ୍ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରଫ୍ର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଣାଳୀର ଗତିପଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ! ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଲଘୁଚାପ, ବଢିଲା ବର୍ଷାର ଭୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୨୨ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଏଥର ଫିକା ପଡିବନି ପାର୍ବଣ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର