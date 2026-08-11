ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ୧୪ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 11, 2026 at 6:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗୋପସଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଗକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ । ଫଳରେ କାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ତେଣୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ ।
୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ । ସେହିପରି ଯାଜପୁର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ବାକି ୧୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି ।
Fishermen Warning #fishermen #warning pic.twitter.com/6UWM06GKYo— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 11, 2026
ଅନୁଗୁଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଗୁଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
୧୭ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ :
ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୧୭ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମ ମହାନ୍ତି ।
Realized weather during past 24 hours over the districts of Odisha.#Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/pZv0BSnFpM— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 11, 2026
୧୪ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରବାରଣ:
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୩୫ରୁ ୪୫ କି.ମି ସର୍ବାଧିକ ୫୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଜୁନ ୧ରୁ ଏଯାବତ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ବର୍ଷା ୮୭୪.୯ ମି.ମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୬୮୬.୮ ମି.ମି ରହିଛି । ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଉଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୧୩ ମି.ମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 10, 2026
Day-1 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-3 to Day-6 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall.
#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/RlJHstnlYG
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ! ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ IMDର ଆଲର୍ଟ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ 4 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ: ୭ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର