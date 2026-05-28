ETV Bharat / state

ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ, ୭ ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ, ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

ODISHA RAIN ALERT
୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା (getty images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା । ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜୁନ୍ ୩ ପରେ ଖରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)

ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ:

ସେପଟେ ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ! ୧୦ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାର ମୌସୁମୀ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ'ରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି । ଏହାସହ ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ସାହୁ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଯଦିଓ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ତେବେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।

୭ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା:

ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜୁନ୍ ୩ ପରେ ବଢ଼ିବ ଖରା । ସେହିପରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମୌସୁମୀ କରେଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ । ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାରକ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ ନାହିଁ । ଏଣୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । କେରଳ ଛୁଇଁଲା ପରେ ହିଁ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିବ ? ସେନେଇ ଆକଳନ କରିହେବ କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ।

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା:

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା । ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଫଳରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଦଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପବନ ଆସିବ । ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ନେଇ ଆସିବ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଟିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଚେତାବନୀ । ତଥାପି ପ୍ରବଳ ଖରା, ଗରମ ସହ ଉପକୂଳରେ କଲବଲ କରିବ ଗୁଳୁଗୁଳି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତକାଲି ଉପକୂଳର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।"

ବର୍ଷା ପାଇଁ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୋଳ ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କି.ମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ୩୦ରୁ ୫୦ କି.ମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ସହ ଉପକୂଳ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘାଣ୍ଟରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଅତିରକ୍ତ ୬ଟି ହାଇ ଉଇଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର, ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ହେବ ସହାୟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ! ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବଦଳିବ ପାଗ, ମେ’ 29ରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

THUNDERSTORM IN ODISHA
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର
IMD ORANGE WARNING
ODISHA RAIN ALERT
ODISHA WEATHER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.