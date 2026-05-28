ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ, ୭ ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ, ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 28, 2026 at 6:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା । ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜୁନ୍ ୩ ପରେ ଖରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ:
ସେପଟେ ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ! ୧୦ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାର ମୌସୁମୀ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ'ରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି । ଏହାସହ ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ସାହୁ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଯଦିଓ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ତେବେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/YiTVLzfmvY— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 28, 2026
୭ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା:
ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜୁନ୍ ୩ ପରେ ବଢ଼ିବ ଖରା । ସେହିପରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମୌସୁମୀ କରେଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ । ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାରକ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ ନାହିଁ । ଏଣୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । କେରଳ ଛୁଇଁଲା ପରେ ହିଁ, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିବ ? ସେନେଇ ଆକଳନ କରିହେବ କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 28, 2026
Day-1 to Day-5 : Hot and Humid Day.
Day-1 & Day-7 :Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-3: Isolated Heavy Rainfall. #thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/imUHIfgNkX
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା:
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା, ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା । ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଫଳରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଦଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପବନ ଆସିବ । ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ନେଇ ଆସିବ । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଟିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଚେତାବନୀ । ତଥାପି ପ୍ରବଳ ଖରା, ଗରମ ସହ ଉପକୂଳରେ କଲବଲ କରିବ ଗୁଳୁଗୁଳି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତକାଲି ଉପକୂଳର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।"
ବର୍ଷା ପାଇଁ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୋଳ ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କି.ମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ୩୦ରୁ ୫୦ କି.ମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ସହ ଉପକୂଳ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘାଣ୍ଟରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର