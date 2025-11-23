ETV Bharat / state

ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁହାଁ ଅଧ୍ୟାପକ, କାମ ସମାନ ହେଲେ ଦରମା ଅସମାନକୁ ବିରୋଧ

ବେତନ, ପଦବୀ ଓ ସେବା ନିୟମରେ ସମାନତା ଦାବି କଲେ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ।

ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁହାଁ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ
Odisha Private lectures demand equal pay for equal work (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 8:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁହାଁ ଅଧ୍ୟାପକ । ବେତନ, ପଦବୀ ଓ ସେବା ନିୟମରେ ସମାନତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ପଢାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡିକରେ ଷ୍ଟେଟ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ (SSB) ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁହାଁ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ:

ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ପାତରଅନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 7 ଦଫା ଦାବି ରଖିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଅନୁଯାୟୀ, "ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ, 1969, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ 1974 ଅନୁସାରେ SSB ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବେତନ ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଛି ।"

Odisha Private lectures demand equal pay for equal work (ETV Bharat Odisha)



ସମାନ କାମକୁ ଅସମାନ ବେତନ:
SSB ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କଲେଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସହ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟତା, ସମାନ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବେତନ ଓ ପଦବୀରେ ଅସମାନତା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, "4 ଏପ୍ରିଲ 2016ର ଗେଜେଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ନାମକରଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେବଳ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଲାଗୁ କରିଥିବାରୁ ଅସମାନତା ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।"



ସଂଘର 7 ମୁଖ୍ୟ ଦାବି-


1. UGC ପେ ସ୍କେଲ ଆଧାରରେ ଦରମା ଲାଗୁ କରାଯାଉ
2. SSB ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସ୍ବୀକୃତି ଦିଆଯାଉ
3. ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର (Stage-1) ପଦବୀର ସରକାରୀ ପୁନଃ ନାମକରଣ
4. ସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ସେବା ସୁବିଧାର ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ
5. ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର, ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ପରି ଯୋଗ୍ୟତାଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ
6. ସରକାରୀ ଭାବରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ
7.2016 ବ୍ୟାଚର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ

ଯଦି ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦାବିଗୁଡିକ ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

STATE SELECTION BOARD ODISHA
LECTURES STRIKE IN ODISHA
PRIVATE LECTURE STRIKE
ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦାବି
ODISHA LECTURE DEMAND

