ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ; ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଏକାଠି ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ
Odisha Primary Teachers Protest: ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 27, 2026 at 1:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ତେଜିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ । ଏପରି କି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଲୋଏର ପିଏମ୍ଜି ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
'ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ'
ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି । ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆଶା ରଖିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଇନ ନିକିତିରେ ଝୁଲୁଛି ନିୟମିତକରଣ ! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି
'ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ'
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସଂଘ ଆଶା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଘ । ତେଣୁ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ।
'ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରଣ ହେଉନାହିଁ '
ସଂଘର ଆବାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି । ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋଏର ପିଏମ୍ଜି ଆସୁଛୁ । ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ଯଥା- ମୂଳ ଗ୍ରେଡପେ 24 ଶହ ପ୍ରଦାନ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅବଧି 6 ବର୍ଷ ଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ 6ଟି ନେସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଏହି ସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ପୁରଣ ହେଉନାହିଁ ।"
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସଂଘ ଆଶା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶା ପୂରଣ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅଣଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ସମୂହର ଅନୁଶୀଳନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ୧୫ଟି ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡି ବାକି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦାବିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୁରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର