ସରିଲା ବିଧାନସଭା, ସରିଲା ରାଲି ଧାରଣା; ରାସ୍ତାରେ ପଡିଲା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା
ଗତ ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ଅନେକ ଦାବି ନେଇ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ।
Published : December 10, 2025 at 11:01 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ । 18ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ କାଳ ପାଇଁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ । ବିଧାନସଭା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ସରିଲା ରାଲି ଧାରଣା । ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଚିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲି ଧାରଣା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଧାରଣା ଶେଷ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପଡି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ । ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଅଳିଆ ଆଉ ଅଳିଆ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଠାରୁ ବିଧାନସଭା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏକପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଗଦା ।
ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ରାଲି ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଚିକା, ଆଶାକର୍ମୀ, ଆମ୍ବୁଳାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଅନେକ ସଂଘ ଲୋୟାର ପିଏମଜିରେ ରାଲି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ତେବେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏମଜିର ରାସ୍ତା ପାଲଟିଯାଇଛି ଅଳିଆ ଗଦା । ମାଷ୍ଟର କାଣ୍ଟିନରୁ ବିଧାନସଭା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି ଅଳିଆ, ପ୍ଳାଷ୍ଟିକ ଜରି, ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ।
ତେବେ ଏନେଇ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଦୈନିକ ଦୁଇଥର ସଫେଇ କରାଯାଉଛି । ଯେତିକି ଦିନ ଧାରଣା ଓ ରାଲି ଚାଲୁଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଫେଇ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ କୌଣସି ଫାଇନ କରାଯାଉନାହିଁ । କେବଳ ଲୋୟାର ପିଏମଜି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ରହିଛି । ଯଦି ଦୋକାନୀ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ ରହିଛି । ତେବେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଳିଆ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଥର ସଫେଇ କରାଯିବା ନେଇ କହିଛି ବିଏମସି ।
ଏପଟେ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୋକାନୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି, "ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନାରୀମାନେ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସଫା ହେଉନାହିଁ ।"
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ମାତ୍ର 11 ଦିନ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି । ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲତବି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଗତକାଲି ଘର ବାହୁଡା ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏବେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ରଣହୁଙ୍କାର; ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର