ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି, ‘ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ’
ନିଆଁ ଲାଗିଲେ 18003457158 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ । ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ 20461 ଫାୟାର ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
Published : February 4, 2026 at 3:42 PM IST
Odisha Forest Fire ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ହେଉ ଅବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନିଆଁ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ବନରାଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଯାହା ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଲେ 18003457158 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ । ଏଥିସହ ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ । ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ ୨୦୪୬୧ ଫାୟାର ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଓ ରାଉରକେଲାରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଉପର ନଜର ରଖାଯିବ ।
ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପିସିସିଏଫ କେ.ମୁରୁଗେସନ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 2024ରେ 670 ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 2025ରେ 341 ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ପାଇଁ 20461 ଫାୟାର ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । 334 ବନାଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । 5000 ଲିଫ ବ୍ଲୋୟର(Leaf Blower) ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳ ଓ ରାଉରକେଲାରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଉପର ନଜର ରଖାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମିନି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । 336 ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଉପର ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । 200 NDRF କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପାଇଁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଲେ 18003457158 ନମ୍ବରରେ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଜାଣି ଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।’
OFMS ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ:
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ OFMS ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୂର୍ବବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇ OFMS ଆପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବନ କର୍ମଚାରୀ । ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରିପୋଟିଂ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ଆପ୍ ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରତ୍ବ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ହୋଇଯାଏ, ଫାୟାର ଆଇକନ୍ ନାଲିରୁ ସବୁଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ।
ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୪ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ:
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ହଜାର ୯୯୬ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୬ ହଜାର ୪୫୯ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ଏହା ସହ ୨୮ ହଜାର ୭୫୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୬ ହଜାର ୩୪୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ୯୧.୬୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ୮୪୧୪.୫୫ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୨୯ ହଜାର ୨୦୫ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୭ ହଜାର ୫୦୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହ ୩୬ ହଜାର ୭୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩୬ ହଜାର ୩୨୧ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୩ରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ୯୮.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ୯୫୫୦.୮୬ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ହଜାର ୧୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ୫୮୫୪ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ୨୨ ହଜାର ୮୬୮ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୨ ହଜାର ୮୩୭ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ୯୯. ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବାବେଳେ ୪୦୬୭.୦୫ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
